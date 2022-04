Mercedesz Henger ha saputo dell’incidente della madre Eva Henger: “Voleva lasciare l’Isola dei famosi” Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in Ungheria. Due persone sono morte, mentre la coppia ha riportato gravi ferite. Mercedesz Henger, figlia di Eva, attualmente in Ungheria per prendere parte all’Isola dei famosi, è stata informata dell’accaduto.

In questi giorni, ha suscitato grande preoccupazione l'incidente stradale avvenuto in Ungheria, che ha visto coinvolti Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Due persone purtroppo sono morte. Henger e Caroletti, invece, hanno riportato numerose fratture e sono ricoverati in due ospedali diversi. Intanto, anche Mercedesz Henger, primogenita di Eva, che si trova in Honduras per partecipare all'Isola dei famosi, è stata informata dell'accaduto.

Mercedesz ed Eva Henger hanno fatto una lunga videochiamata

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha partecipato alla puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa venerdì 29 aprile. Ha dato degli aggiornamenti sull'incidente di Massimiliano Caroletti ed Eva Henger e ha fatto sapere che Mercedesz, che in passato ha avuto dei contrasti con la madre, sa dell'accaduto e – dopo aver manifestato l'intenzione di rinunciare all'Isola dei famosi – si sarebbe messa subito in contatto con Eva:

"Eva dovrebbe operarsi lunedì. Giancarlo, che è il papà di Massimiliano Caroletti, è volato in Ungheria immediatamente. Ha visto Eva. È sotto shock, ma è presente a se stessa. Tra l'altro, mi fa piacere pure dirlo, c'è stata una lunga videochiamata che si è conclusa dieci minuti fa tra Mercedesz Henger – che tra l'altro parteciperà presto all'Isola dei famosi – e la madre. Eva l'ha voluta tranquillizzare perché Mercedesz non voleva più continuare. Le ha detto: "No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per me".

Eva Henger e Massimiliano Caroletti non sono in pericolo di vita

Alessi ha fatto sapere che Eva Henger e Massimiliano Caroletti non sarebbero in pericolo di vita, dopo l'incidente avvenuto in Ungheria. Determinante l'uso delle cinture di sicurezza. Secondo quanto spiegato dal direttore di Novella 2000, i due si stavano recando a prendere un cagnolino da regalare alla figlia Jennifer, che non si trovava in auto con loro. Poi l'impatto.