Mercedesz all’Isola dei Famosi, Eva Henger in lacrime dall’ospedale: “Le ho rovinato anche questo” Mercedesz Henger nel mirino delle accuse per la sua partecipazione al reality. La madre dall’ospedale si sfoga per i sensi di colpa e assicura: “Le ho detto io di non tornare”.

A cura di Giulia Turco

Mercedesz Henger è finalmente parte del team naufraghi all’Isola dei famosi. Entrata ufficialmente in gioco nella puntata di venerdì 6 maggio, Mercedesz si trovava già da diversi giorni alle Honduras, ma la produzione le ha concesso del tempo per potersi mettere in contatto con la madre Eva Henger, travolta in un terribile incidente stradale insieme al compagno Massimiliano Caroletti lo scorso 29 aprile.

Eva Henger dall'ospedale difende la figlia

Eva Henger è stata di riportata in Italia, in una clinica di Roma. Ai microfoni di Barbara d'Urso con la quale è in costante aggiornamento, l’attrice ha commentato i primi giorni della figlia Mercedesz sull’Isola. La conduttrice l’ha informata delle aspre critiche che la ragazza ha ricevuto sui social per aver accettato di partecipare al programma nonostante le condizioni di salute della madre. Con le lacrime agli occhi Eva si è sfogata per i sensi di colpa: “A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo”. Poi, ha preso nettamente le sue difese:

Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia, anziché piangere qui con me.

Mercedesz voleva rinunciare all'Isola dei Famosi

Dopo la notizia dell’incidente Mercedesz aveva deciso di lasciare le Honduras e tornare in Ungheria, dove la madre era stata ricoverata in un primo momento. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva raccontato che tra le due c’era stata una lunga videochiamata durante la quale l’attrice aveva fatto di tutto per tranquillizzare la figlia e convincerla a non rinunciare. “Le ha detto ‘No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per me’”, aveva fatto sapere il giornalista.