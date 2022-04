Eva Henger e Massimiliano Caroletti coinvolti in grave incidente, la figlia Jennifer: “Io non c’ero” Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente in Ungheria, nei pressi di Kaposvar, secondo quanto apprende Fanpage.it dal direttore artistico dell’agenzia della coppia.

A cura di Gaia Martino

Eva Henger è rimasta coinvolta in un grave incidente d'auto insieme al marito Massimiliano Caroletti secondo quanto ha appreso Fanpage.it. Il fatto è accaduto in Ungheria, paese d'origine della showgirl, dove si trovava mentre la figlia Mercédesz Henger era in Honduras, pronta a diventare per la seconda volta naufraga dell'Isola dei Famosi. La coppia di coniugi coinvolta nell'incidente si trova ora in ospedale dopo aver riportato ferite gravi.



L'incidente di Eva Henger e Massimiliano Caroletti

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un incidente frontale in Ungheria. Entrambi hanno riportato fratture: lei a braccia e gambe, lui allo sterno. "Si trovano in due ospedali diversi a 300 km di distanza l'uno dall'altro, dopo l'incidente Massimiliano è stato portato con l'eliambulanza in un posto, lei in un altro" è quanto ha rivelato a Fanpage.it Paolo Pasquali, direttore artistico dell'agenzia che segue la showgirl. A guidare l'auto era Eva Henger.

La figlia Jennifer sui social: "Io non c'ero, sto bene"

La figlia di Eva Henger e Massimiliano Caroletti, Jennifer Caroletti (di soli 13 anni), ha voluto rassicurare le persone che si sono preoccupate del suo stato di salute, pensando che fosse nella stessa macchina con i genitori. Ha aggiunto, inoltre, che gli insulti rivolti a sua sorella Mercedesz, perché in partenza per l'Isola dei Famosi 2022, stanno ferendo tutti gli affetti coinvolti in questa vicenda:

Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati ma io non ero in macchina e sto bene. Ora vorrei dire solo di smettere di insultare Memi (Mercedesz Henger, ndr), lei parte per l’Isola ed è vero ma è preoccupatissima come tutti quanti per nostra madre, quindi smettetela di insultarla, grazie a chi lo farà.

Mercedesz Henger in Honduras, non entrerà subito all'Isola

Intanto la figlia di Eva Henger, Mercedesz, è pronta per fare il suo ingresso in Playa Palapa tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 e non sa dell'incidente, essendo in isolamento in Honduras. Nell'ultima puntata andata in onda Ilary Blasi ha mandato in onda il video di presentazione dell'influencer che partecipa al reality per la seconda volta. "Non vedo l'ora di innamorarmi" – ha confessato la giovane nella clip – "Qualcuno sull'Isola potrebbe già piacermi".

Fanpage.it apprende anche che il suo ingresso nel reality show di Canale 5 non avverrà nella puntata di stasera, bensì settimana prossima, quindi ci sarà tutto il tempo di informarla su quanto accaduto per farle prendere una decisione consapevole rispetto alla sua permanenza in Honduras, lontana dalla mamma e dalle notizie che la riguardano.