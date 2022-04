“Massimiliano Caroletti era stato dato per morto da Eva Henger”: parla il manager della showgirl Eva Henger e Massimiliano Caroletti coinvolti in un incidente in Ungheria nelle ultime ore. “Caroletti inizialmente è stato dato per morto dalla stessa Eva la quale, in attesa dei soccorsi, provava a chiamarlo senza risposta”, ha riferito il manager della showgirl.

A cura di Redazione Spettacolo

Eva Henger e Massimiliano Caroletti coinvolti in un incidente in Ungheria nelle ultime ore. La coppia è divisa in due ospedali diversi, come ha appreso Fanpage.it ieri pomeriggio dal direttore artistico della Barnum agency, Paolo Pasquali. L'incidente è avvenuto mentre si trovavano a bordo della loro auto ed è stato causato da uno scontro frontale con un’altra vettura, a bordo della quale viaggiava una coppia formata da una donna di 67 anni e un uomo di 70, morti entrambi sul colpo.

La dinamica dell'incidente: "Travolti da un'auto in fase di sorpasso"

Diverse le fratture riportate sia per Eva Henger che per Massimiliano Caroletti. A raggiungerli in Ungheria, il padre del produttore cinematografico, mentre a Novella 2000 ha rivelato qualche dettaglio in più il manager e consulente legale della Henger, il dottor Antonio Orso:

Guidava Eva l’auto mentre, insieme al marito, si stava recando a 80 km dalla sua casa di Gyor per acquistare un cucciolo di cane per la figlia Jennifer. All’improvviso sono stati travolti da un auto che, in fase di sorpasso, invadeva la loro corsia di marcia. Ritengo doveroso precisare che si trattava di una strada statale con linea continua, dove era assolutamente vietato sorpassare.

Caroletti dato per morto dalla Henger che non riusciva a parlarci

Il manager di Eva Henger ha tenuto a precisare che subito dopo l'impatto "solo Massimiliano è stato portato via in elisoccorso, perché le sue condizioni apparivano molto gravi, tanto che i soccorritori hanno faticato non poco a rianimarlo. Inizialmente è stato dato per morto dalla stessa Eva la quale, in attesa dei soccorsi, provava a chiamarlo senza risposta. Eva – seppur grave – veniva trasportata, in Ospedale, in ambulanza. Oggi, le condizioni di Eva sembrano essersi stabilizzate e, quindi, si presume che nelle prossime ore sarà operata per le varie fratture al braccio, gambe, tallone, osso sacro e clavicola (non femore come erroneamente si ipotizzava)”.

Eva Henger dall'ospedale di Kaposvar sarà trasferita all’ospedale di Gyor dove oggi è stato trasferito anche Massimiliano, lo riferisce sempre il manager Orso. Intanto, Caroletti ha parlato via social dalla terapia intensiva.