Massimiliano Caroletti rivede Eva Henger in ospedale: “Finalmente riesco di nuovo a baciarti” Dopo diversi giorni separati, Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti hanno potuto incontrarsi e si sono lasciati andare a un tenero bacio, immortalato in uno scatto e poi pubblicato su Instagram. La coppia era rimasta coinvolta in un drammatico incidente d’auto in Ungheria e la showgirl operata d’urgenza a un braccio per rischio setticemia.

A cura di Elisabetta Murina

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono di nuovo uniti. Dopo giorni passati lontani, la coppia ha finalmente potuto incontrarsi e si è lasciata andare a un tenero bacio, immortalato in uno scatto poi pubblicato sui social. La showgirl e il marito erano rimasti coinvolti in un drammatico incidente d'auto in Ungheria, nel quale sono morte due persone e dove anche loro hanno rischiato di perdere la vita. Dopo un ricovero d'urgenza in due ospedali ungheresi differenti, sono stati trasferiti in Italia.

Il post di Massimiliano Caroletti

"Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti… ed è come il primo bacio che ci siamo dati", ha scritto Massimiliano Caroletti in un post pubblicato oggi, 11 maggio, sul suo profilo Instagram. Parole d'amore che accompagnano uno scatto nel quale bacia la moglie Eva Henger, ancora distesa nel letto di ospedale. La coppia si era riunita circa una settimana fa, quando era stata ricoverata nello stesso ospedale in Ungheria, dopo un periodo passato in strutture diverse. E anche in quel caso l'annuncio era arrivato via social, con una foto che ritraeva le loro mani intrecciate, simbolo di un amore forte e pronto a tutto. La showgirl e il marito erano così diventati compagni di stanza in Ungheria, prima di essere trasportati in Italia. Dalla clinica romana in cui si trova ricoverata e in cui è arrivata in aeroambulanza, la Henger aveva aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute, collegandosi in diretta con Pomeriggio5: è stata operata d'urgenza a un braccio per rischio setticemia. Ora, anche se il percorso da affrontare verso la guarigione è ancora lungo, il peggio sembra essere un lontano ricordo.

Come stanno Eva Henger e Massimiliano Caroletti dopo l'incidente

Collegandosi più volte in diretta con Pomeriggio5, Eva Henger ha fatto sapere che le sue condizioni di salute sono migliorate. Era stata operata d'urgenza a un braccio per rischio setticemia, come lei stessa ha raccontato: "Avevo la mano nera, ho avuto molta paura delle complicazioni". Sarà poi necessario un ulteriore intervento al piede e dovrà rimanere a riposo per almeno 3 mesi prima di tornare a camminare. Il marito Massimiliano Caroletti, in seguito all'impatto, aveva riportato una serie di fratture che hanno reso necessario il ricovero in ospedale, ma che ora sembrerebbero sotto controllo.