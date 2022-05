Eva Henger: “Ho avuto molta paura, per fortuna mia figlia Jennifer non era con noi quel giorno” In collegamento dalla clinica di Roma in cui si trova, Eva Henger ha fatto sapere che le sue condizioni di salute sono migliorate, anche se sarà necessario un ulteriore intervento al piede. La showgirl è stata operata d’urgenza a un braccio per rischio setticemia e ricordando il momento dell’incidente ha detto: “All’inizio mi sentivo in colpa per non aver portato mia figlia, invece è stata una fortuna”.

A cura di Elisabetta Murina

Eva Henger è stato operata d'urgenza a un braccio per rischio setticemia. La showgirl è stata trasportata in aeroambulanza in una clinica di Roma, dove attualmente si trova ricoverata insieme al marito Massimiliano Caroletti. Qualche settimana fa la coppia è rimasta coinvolta in un grave incidente d'auto in Ungheria, nel quale sono morte due persone. In collegamento con Pomeriggio 5, nella puntata del 9 maggio, la Henger ha aggiornato sulle sue condizioni di salute.

Come sta Eva Henger dopo l'operazione al braccio

In diretta dalla clinica romana in cui si trova, Eva Henger ha raccontato di aver avuto molta paura per la sua salute, soprattutto per il braccio e la mano: "Ho rischiato grosso, avevo la mano completamente nera. E ho avuto molto paura". In seguito allo schianto ha riportato molteplici fratture che la costringeranno al riposo per almeno 3 mesi, impedendole di camminare, e che comporteranno almeno un altro intervento chirurgico. Ma dopo l'intervento a cui si è sottoposta è apparsa più tranquilla circa le sue condizioni fisiche.

La showgirl ha ricordato con Barbara D'Urso il drammatico momento dell'incidente e le fasi che lo hanno preceduto. In quel momento, il suo unico pensiero è andato alla figlia, che fortunatamente non si trovava con i genitori: "All'inizio mi sentivo in colpa per non averla portata, invece è stata una fortuna. É stata la mia prima sensazione, fidatevi sempre di quella".

Cosa è successo nella clinica in Ungheria

Subito dopo l'incidente, Eva Henger e il marito sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, in due cliniche diverse, senza avere subito notizie uno dell'altra. Qui la showgirl è stata sottoposta a un'operazione al braccio, che però anziché migliorare le sue condizioni le ha peggiorate, come ha raccontato lei stessa alla conduttrice di Pomeriggio5: "Hanno visto che c'era un'infiammazione dove avevano applicato la garza, ma anziché ripulire tutto hanno stretto ancora di più, peggiorando la situazione".