Eva Henger operata d’urgenza per rischio infezione al braccio: “Massimiliano era come morto” Eva Henger è stata operata per rischio setticemia al braccio. Le altre operazioni per le fratture al corpo dovranno attendere. “Se mia figlia fosse stata in macchina sarebbe morta”, racconta in lacrime.

A cura di Giulia Turco

Eva Henger è stata operata d'urgenza al braccio per rischio setticemia. Ricoverata in un ospedale ungherese insieme al compagno Massimiliano Caroletti in seguito al tremendo incidente stradale che li ha coinvolti, l'attrice ha raccontato di essere completamente fratturata. Le operazioni per rimetterla in sesto sono complesse e richiederanno tempo. Nel frattempo ha rischiato una grave infezione che l'ha costretta alla sala operatoria.

(Il tallone frantumato di Eva Henger)

Perché Eva Henger non può tornare in Italia

In esclusiva per Pomeriggio Cinque, Eva Henger ha registrato un video racconto per aggiornare il pubblico italiano sulle sue condizioni. Al momento il rientro in Italia è impossibile per via delle molteplici fratture al corpo che le impediscono di muoversi dal letto di ospedale. Ai microfoni di Barbara d'Urso racconta di avere l'osso sacro rotto, così come il bacino, lo sterno, un braccio e il tallone completamente frantumato, del quale viene mostrata una foto. "La clavicola è andata in un'altra parte del corpo", aggiunge la conduttrice.

Il racconto dell'incidente

"Mi sento malissimo, ho molto male ma piano piano… ci vorrà qualche mese ma tornerò a camminare", assicura l'attrice. Il racconto del tragico incidente nel quale hanno perso la vita una coppia di anziani, morti sul colpo, è straziante. "La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto", racconta l'attrice. “La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell'adrenalina Henger è rimasta vigile ad assistere al traumatico momento dopo l'impatto. "Ogni persona reagisce diversamente al trauma: io non riuscivo a svenire nonostante le gravi ferite, lui invece ha perso coscienza quasi subito". Caroletti ha confermato: "Per 12 minuti non ero cosciente, ho realmente visto una luce intensa".