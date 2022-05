Eva Henger e Massimiliano Caroletti insieme in ospedale dopo l’incidente: “Percorso duro e doloroso” Eva Henger e Massimiliano Caroletti dall’ospedale tornano sui social: si stringono la mano e lanciano un messaggio alle famiglie delle due vittime coinvolte nell’incidente.

A cura di Gaia Martino

Eva Henger torna sui social dopo il violento incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta lo scorso giovedì in Ungheria, insieme al marito Massimiliano Caroletti. È stata la tv ungherese a diffondere le immagini dell'impatto dove sono rimasti vittime due anziani: la coppia famosa nel mondo dello spettacolo sarebbe viva per miracolo. Entrambi si trovano ancora in ospedale: al momento dell'incidente erano stati trasportati in due strutture diverse, ora finalmente si sono riuniti, sono compagni di stanza.

Le parole dall'ospedale

Eva Henger attraverso le sue Instagram story ha aggiornato i fan riguardo le condizioni di salute sue e del marito che finalmente hanno trasportato nel suo stesso ospedale.

Oggi ci hanno riunito finalmente per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle due vittime e ringraziamo enormemente tutti i soccorsi e la sanità ungherese di cuore, persone meravigliose.

Anche Massimiliano Caroletti ha aggiornato il suo profilo Twitter e a corredo della stessa foto ha scritto:

Finalmente di nuovo insieme. Voglio ringraziare personalmente tutto il popolo bianco celeste che in questi giorni ci ha ricoperto di amore e affetto. Il percorso è duro e doloroso ma siamo laziali !! Grazie di cuore a tutti Massi e Eva

Come stanno Eva Henger e Massimiliano Caroletti

L'operazione di Eva Henger sarebbe in programma oggi, secondo quanto confessato a Barbara D'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque. Una complicanza alla milza le aveva fatto rimandare l'intervento inizialmente in programma lo scorso lunedì. Massimiliano Caroletti dopo l'incidente ha riportato una grave frattura allo sterno, Roberto Alessi ha raccontato di essersi messo in contatto con il produttore il quale gli ha spiegato: "Il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco cosi intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno". Intanto, Mercedesz Henger, che inizialmente non era a conoscenza dei fatti, ha saputo dell'incidente. La giovane influencer si trova in Honduras perché prossima a entrare a far parte del cast dell'Isola dei Famosi: inizialmente voleva tirarsi indietro, è stata mamma Eva a convincerla a non abbandonare i suoi impegni.