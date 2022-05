Eva Henger sarà operata domani, Alessi: “Massimiliano Caroletti aveva già visto la luce” Mentre Eva Henger dovrebbe sostenere una delicata operazione domani, Caroletti avrebbe subito la rottura dello sterno, causata da un massaggio cardiaco molto intenso da parte dei soccorsi dopo lo schianto in Ungheria. Lo sostiene Roberto Alessi ospite a Pomeriggio Cinque.

A cura di Giulia Turco

L’auto coinvolta nello schianto in Ungheria.

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono ancora ricoverati in ospedale. Sarà lunga la fase di recupero di entrambi dopo il violento incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti lo scorso giovedì mattina in Ungheria, nella strada tra Dombóvár e Kocsola. Oggi la tv ungherese ha diffuso le prime immagini nell'impatto, nel quale sono rimasti vittime due anziani di 66 e 71 anni. Henger e Caroletti sarebbero vivi per miracolo.

Rimandato l'intervento Eva Henger per una complicanza

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque Barbara d'Urso ha fatto sapere di aver ricevuto alcuni messaggi vocali da parte di Eva Henger. L'attrice avrebbe spiegato di doversi sottoporre ad una delicata operazione, che si sarebbe dovuta svolgere nella giornata di oggi lunedì 2 maggio, ma che per una complicanza alla milza sarebbe stata riportata domani. Lo sostiene Novella 2000, il cui direttore Roberto Alessi ospite in studio ha dato aggiornamenti anche sullo stato di salute di Caroletti. "Ho appena sentito Massimiliano Caroletti, 10 minuti fa", spiega il giornalista aggiungendo che il produttore avrebbe riportato un'importante frattura allo sterno.

Massimiliano Caroletti avrebbe una grave frattura allo sterno

Roberto Alessi racconta di essersi messo in contatto col il produttore, che nelle ultime ore ha pubblicato un messaggio per la sua compagna via social, promettendole di starle vicino. "Caroletti ha “solo” la frattura dello sterno", spiega Alessi. "Per 10 minuti non si sapeva cosa gli fosse successo, ma il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco cosi intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno. […] C’è una cosa interessante, nell’orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo, lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione".