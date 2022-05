Eva Henger e Massimiliano Caroletti in ospedale: foto e video dell’incidente in Ungheria Le foto e i video dell’incidente avvenuto tra tra Dombóvár e Kocsola, in Ungheria, dove Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti, riportando serie fratture. La coppia nell’altra auto in sorpasso è morta ed è così che la tv ungherese racconta quanto accaduto.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti con la foto della macchina della coppia morta nel sorpasso.

Cosa è successo dopo l'incidente, il servizio della tv ungherese

La coppia deceduta, formata da una donna di 66 anni e un uomo di 71 anni, sono stati uccisi giovedì mattina tra Dombóvár e Kocsola. La loro Renault bordeaux è andata in frantumi e, dai video e le foto riportati dalla tv ungherese RTL, era già irriconoscibile quando sono sopraggiunti sul posto i vigili del fuoco. Secondo i dati dell'ispezione in loco, l'incidente potrebbe essere stato causato da una Toyota C-HR grigia che viaggiava sulla corsia opposta.

Le condizioni di Eva Henger e Massimiliano Caroletti

La Toyota in questione era guidata da Eva Henger (49 anni) accompagnata da Massimiliano Caroletti (52 anni), entrambi residenti a Győr. Portati in ospedali diversi da un elicottero dell'ambulanza dopo l'impatto, sono stati divisi poiché Caroletti pare avesse riportato fratture più preoccupanti, tant'è che la showgirl l'aveva dato per morto quando aveva provato a mettersi in contatto con lui senza riuscirci.

Chi c'è adesso in Ungheria, cosa farà Mercedesz all'Isola

Intanto, i genitori di Caroletti sono volati subito in Ungheria per assistere il figlio e sostenere la situazione familiare precaria, con Eva Henger ancora in ospedale, pare in attesa di essere operata, e la figlia Jennifer (13 anni), che per fortuna non era in macchina con loro, al momento affidata i nonni mentre i genitori cercano di rimettersi in piedi. La figlia maggiore della showgirl, Mercedesz Henger, è in Honduras perché aspetta di partecipare all'Isola dei Famosi 2022. Il suo ingresso era stato programmato in questi giorni, ma Fanpage.it ha appreso che sarebbe stato spostato di qualche puntata, forse anche per garantirle un filo diretto con l'Ungheria.