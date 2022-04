Le prime parole del marito di Eva Henger dopo l’incidente: “Travolti da un’auto, molte fratture” A distanza di poche ore dall’incidente che li ha visto coinvolti, Massimiliano Caroletti racconta le dinamiche dell’incidente e le condizioni di salute in un breve post sui social.

A cura di Andrea Parrella

A poche ore dalla notizia del grave incidente che ha visto coinvolti Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, è proprio quest'ultimo a descrivere l'accaduto pubblicando un breve aggiornamento sui social.

Le condizioni di salute della coppia

Un post, quello di Caroletti, che rassicura e, pur non nascondendo gli effetti seri dell'incidente, ne ridimensiona la gravità. Scrive Caroletti: "Qui in terapia non mi permettono di rispondere ai tantissimi messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima". Poi l'imprenditore aggiunge dei dettagli sulla dinamica dell'incidente autostradale, di cui fino ad ora si sapeva pochissimo.

Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite per l'affetto! questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, non si molla mai.

Smentita, dunque, l'iniziale ricostruzione di uno scontro frontale, Caroletti si fa forza e fa gli auguri a sua moglie, confermando i due si trovino in due strutture ospedaliere diverse, a circa 200 km di distanza. Nessun elemento aggiuntivo, invece, in relazione alla coppia che si trovava a bordo dell'altra auto, che stando alle parole del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, secondo il quale l'uomo di 70 anni alla guida e la donna di 68 altra passeggera avrebbero perso la vita.

Le parole della figlia Jennifer

Eva Henger e suo marito Caroletti si erano messi in viaggio allo scopo di prendere un cane da regalare alla figlia, Jennifer, che poco dopo l'incidente ha pubblicato sui social un post in cui ha confermato di stare bene ed ha chiesto di mettere fine agli insulti rivolti a Mercedesz Henger, nelle stesse ore in procinto di approdare all'Isola dei Famosi, dove entrerà la prossima settimana (attualmente è in isolamento come chiedono le misure anti-Covid). Queste le parole della ragazza: