Incidente per Eva Henger e Massimiliano Caroletti, Alessi: “Morte le due persone nell’altra auto” Stando a quanto riportato dal direttore di Novella 2000, le due persone nell’auto che ha avuto uno scontro frontale con quella guidata da Eva Henger, un uomo di 70 anni e una donna di 68, sarebbero morti sul colpo.

A cura di Andrea Parrella

Sono ore complesse quelle vissute da Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti, coinvolti in un grave incidente automobilistico in Ungheria. La coppia, a bordo di un auto guidata proprio da Henger, ha avuto uno scontro frontale in circostanze ancora poco chiare, ed entrambi hanno riportato infortuni, per fortuna non gravi, che hanno comportato ricoveri in due strutture ospedaliere differenti, a circa 300 km di distanza l'una dall'altra, come ha confermato a Fanpage.it Paolo Pasquali, direttore artistico dell'agenzia che segue la showgirl. A guidare l'auto era Eva Henger.

Le parole di Roberto Alessi

Meno fortunata la coppia di anziani a bordo dell'altra automobile. Stando a quanto riportato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, collegato in diretta Tv con Pomeriggio 5 proprio nei minuti in cui arrivavano le prime notizie dell'incidente, l'uomo e la donna a bordo, rispettivamente di 70 e 68 anni, non sono sopravvissuti all'incidente: "La coppia è morta sul colpo, mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza". Informazione, quella relativa alla morte , che Pasquali non è riuscito a confermare a Fanpage.it, non essendo fisicamente in Ungheria.

Le parole della figlia Jennifer

Eva Henger e suo marito Caroletti si erano messi in viaggio allo scopo di prendere un cane da regalare alla figlia, Jennifer, che poco dopo l'incidente ha pubblicato sui social un post in cui ha confermato di stare bene ed ha chiesto di mettere fine agli insulti rivolti a Mercedesz Henger, nelle stesse ore in procinto di approdare all'Isola dei Famosi, dove entrerà la prossima settimana (attualmente è in isolamento come chiedono le misure anti-Covid). Queste le parole della ragazza: