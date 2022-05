Eva Henger parla dall’ospedale dopo l’incidente: “Servirà qualche mese prima di tornare a camminare” In collegamento con Pomeriggio 5, Eva Henger ha parlato per la prima volta delle sue condizioni di salute dopo l’incidente d’auto in cui è rimasta coinvolta giovedì scorso in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti.

A cura di Elisabetta Murina

In collegamento con Pomeriggio 5, Eva Henger ha parlato per la prima volta dell'incidente d'auto in cui è rimasta coinvolta giovedì scorso in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. Al momento i due si trovano ricoverati nello stesso ospedale, come hanno raccontato ai follower via Instagram, mentre subito dopo l'impatto erano stati trasportati in due strutture diverse.

Le parole di Eva Henger in collegamento a Pomeriggio 5

Nella puntata di oggi (3 maggio) di Pomeriggio5, Eva Henger si è mostrata in video dal letto di ospedale in cui si trova ricoverata e ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute. L'attrice al momento si trova nella stessa stanza del marito Massimiliano Caroletti ed è in attesa di essere sottoposta ad alcuni interventi chirurgici per via delle fratture riscontrate dopo l'impatto con l'altra auto. Per questo motivo per qualche mese non potrà camminare e sarà costretta al riposo:

Sto malissimo, ci vorrà qualche mese per tornare a camminare. Dovrò sottopormi a diversi interventi, sicuramente uno alla caviglia e uno al braccio. Ho molte fratture, alcune di queste non possono essere ingessate, bisogna solo stare immobili e aspettare di guarire.

L'attrice ha poi raccontato il motivo per il quale inizialmente, subito dopo l'impatto, lei e il marito non sono stati portati nella stessa struttura.

Ci hanno diviso perché entrambi gli ospedali vicini al luogo dell'incidente avevano a disposizione una sola sala operatoria e avevano pochi medici e siccome eravamo entrambi in gravi condizioni hanno pensato che così potessero darci tutte le cure di cui avevamo bisogno.

A Caroletti è servito il massaggio cardiaco, come ha raccontato lui stesso, e la Henger pensava che non ce l'avesse fatta: "Per dodici minuti il mio cuore si è fermato, probabilmente per lo spavento, non ho riportato nessun trauma, se non la rottura dello sterno che mi è stata provocata dal messaggio cardiaco"

Le prime parole via social

Eva Henger attraverso le sue Instagram story ha aggiornato i fan riguardo le condizioni di salute sue e del marito che finalmente hanno trasportato nel suo stesso ospedale.