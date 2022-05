Mercedesz si avvicina al nuovo naufrago Luca Daffrè, Edoardo Tavassi: “Mi ha già rimpiazzato” All’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ha subito mostrato un interesse nel conoscere il nuovo naufrago Luca Daffrè. Questo suo comportamento, però, ha infastidito Edoardo Tavassi, che si è sentito subito rimpiazzato.

A cura di Elisabetta Murina

L'arrivo dei "Guapissimi", Gennaro Auletto e Luca Daffrè, all'Isola dei Famosi 2022 ha rimescolato gli equilibri del gruppo. I due nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras nella puntata del 16 maggio, rimescolando già le carte tra i concorrenti. In particolare, Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha attirato l'attenzione di Mercedesz Henger, scatenando così la gelosia di Edoardo Tavassi.

Edoardo infastidito dalla vicinanza di Mercedesz a Luca Daffrè

Mercedesz ha già iniziato a conoscere il nuovo naufrago, trovandosi spesso a parlare con lui. "Era tutta un’altra situazione poco prima che arrivaste voi", ha detto la Henger parlando con Luca, il quale ha replicato: “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti.”

Ad assistere alla scena, poco distante, Edoardo Tavassi, che non ha mai nascosto il suo interesse per la naufraga e che è si è mostrato infastidito dal suo comportamento. Confidandosi con la sorella Guendalina, infatti, ha detto:

Sono stato rimpiazzato subito. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. L’amore dura, mi diceva, poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. Per la parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto e ora.

Il rapporto tra Mercedesz ed Edoardo all'Isola

Mercedesz aveva dichiarato di essere davvero davvero interessata a Edoardo e anche per lui era lo stesso. Tuttavia, nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, alcuni naufraghi hanno iniziato a mettere in dubbio la sincerità del sentimento della Henger, a cominciare da Nicolas Vaporidis. Poi anche il diretto interessato, venuto a sapere della presunta situazione sentimentale della compagna (avrebbe un fidanzato in Italia), ha confessato di aver ragionato sulla situazione: