Mercedesz e Estefania spogliano Edoardo Tavassi che si ritrova nudo in acqua all’Isola dei Famosi All’Isola dei Famosi Estefania Bernal e Mercedesz Henger si sono divertite a spogliare Edoardo Tavassi in acqua: il naufrago si è trovato senza costume e, nudo, è riuscito a coprirsi con uno straccio.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I naufraghi ancora in gara all‘Isola dei Famosi nonostante si trovino stanchi e affamati, non smettono di fare giochi insieme. Ieri Mercedesz Henger ed Estefania Bernal si sono divertite a spogliare in acqua Edoardo Tavassi provocandolo e lasciandolo infine nudo. Il fratello di Guendalina che aveva iniziato il reality in coppia con lei, prima che quest'ultima abbandonasse l'Isola, è stato costretto a coprirsi con uno straccio.

Lo spogliarello a Edoardo Tavassi

Ieri nelle acque dell'Honduras alcune naufraghe dell'Isola dei Famosi 2022 si sono divertite a spogliare Edoardo Tavassi che si è ritrovato nudo. Le naufraghe Estefania Bernal e Mercedesz Henger erano in acqua con il loro compagno d'avventura quando hanno deciso di bloccarlo per sfilargli via il costume. Tra le risate sono riuscite nel loro obiettivo e il naufrago si è ritrovato senza nulla addosso. Si è coperto con uno straccio e per tutti è stato impossibile non sorridere. Ad assistere allo spogliarello dalla riva anche Maria Laura de Vitis.

I naufraghi rimasti in gara verso la finale dell'Isola dei Famosi

La finale dell'Isola dei Famosi è prevista per il 27 giugno 2022 in seguito la decisione di prolungare la messa in onda ed i concorrenti ancora in gara, in lizza per la vittoria del reality, sono Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi, Estefania Bernal, Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Pamela Petrarolo. Nell'ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì 13 giugno l'attore Nicolas Vaporidis è stato decretato primo finalista, mentre Nick Luciani dei Cugini di Campagna e Mercedez Henger sono finiti in nomination. Gennaro Auletto ha perso invece al televoto e dopo esser finito su Playa Sgamatissima è stato eliminato definitivamente dal gioco avendo perso nuovamente al televoto flash contro Pamela Petrarolo.