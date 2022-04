L’Isola dei Famosi si allunga, ecco quando ci sarà la finale L’Isola dei Famosi potrebbe allungarsi e procedere per oltre cinque settimane. Il reality show di Canale 5, dopo gli ottimi ascolti di queste settimane, potrebbe confermare nuovi appuntamenti per i lunedì di giugno.

A cura di Ilaria Costabile

L'attuale edizione dell'Isola dei Famosi sta regalando non poche soddisfazioni alla Mediaset che, infatti, sta incassando buoni ascolti con il reality di Canale 5, merito probabilmente di un cast capace di creare dinamiche divertenti e anche di un team tra conduttori e opinionisti che riesce a tenere il ritmo di una prima serata. Non è strano, quindi, che l'emittente abbia pensato di allungare la durata del format, portandolo fino a fine giugno e non a maggio come era preventivato, stando a quanto riporta TvBlog.

Il reality si allunga

Stessa procedura verificatasi per il Grande Fratello Vip che, dopo qualche mese di messa in onda, ha confermato le voci su un possibile prolungamento, comunicandolo ai gieffini mentre erano all'interno della casa più spiata d'Italia. Modalità simile a quella che potrebbe essere adottata anche per il reality condotto da Ilary Blasi che, stando a quanto anticipato da TvBlog, dovrebbe prolungarsi per altre cinque settimane, programmando però una sola puntata e non due. Lo show, quindi, andrebbe in onda non più lunedì e giovedì, ma soltanto il lunedì.

Quando andrà in onda la finale

Questo comporterebbe una permanenza decisamente più lunga per i naufraghi che, di fatto, si troveranno a dover resistere un altro mese in condizioni proibitive, stanchi, sfibrati e allo stremo delle forze, nonché della sopportazione. Se il prolungamento dovesse essere confermato, quindi, la finale dello show non andrebbe in onda il 27 maggio come previsto, ma il 27 giugno, esattamente un mese dopo. Per prolungare il tutto, quindi, sarà necessario includere nuovi concorrenti, affinché ci sia un ricambio con i naufraghi arrivati sin dall'inizio del reality che potrebbero avere qualche difficoltà a portare a termine un percorso improvvisamente più lungo del previsto, senza contare che qualcuno ha già dato forfait come la modella Jovana che ha lasciato l'Isola per motivi di salute. Non è escluso, quindi, che in molti possano ritirarsi dopo l'inaspettata notizia.