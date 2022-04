Jovana Djordjevic ha lasciato l’Isola dei famosi 2022, il motivo del ritiro: “Problema medico” Jovana Djordjevic ha abbandonato l’Isola dei famosi 2022. La modella si è vista costretta a lasciare il gioco per un problema medico.

Colpo di scena all'Isola dei famosi 2022. Nel corso dell'ottava puntata del reality trasmessa giovedì 14 aprile, è stato annunciato che uno dei naufraghi si è visto costretto a ritirarsi. Alvin ha fatto sapere che Jovana Djordjevic ha lasciato l'Honduras. Ecco cosa è successo alla modella.

Perché Jovana Djordjevic si è ritirata

All'inizio dell'ottava puntata, l'inviato Alvin ha preso la parola e ha spiegato che nelle ultime ore, c'è stata una novità che riguarda il cast del reality. Ha comunicato a Ilary Blasi che Jovana Djordjevic ha abbandonato il gioco e ha spiegato perché la concorrente ha dovuto lasciare l'Isola, nonostante tenesse molto a questa esperienza. Ha avuto un problema medico, che per quanto non sarebbe grave, le impedirebbe comunque di proseguire il suo percorso nel reality di Canale5:

"C'è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi do una comunicazione. Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico. Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto, molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa. Quindi facciamo un applauso a Jovana".

Jovana Djordjevic ha già lasciato L'Isola, è attesa a Milano

Jovana Djordjevic ha già lasciato l'Isola dei famosi 2022. La concorrente, dunque, è già sulla via di casa e non ha presenziato all'ottava puntata. Durante la serata, Alvin ha fatto vedere le immagini della modella che si allontanava a bordo di una barca. Ilary Blasi, intanto, ha fatto sapere: "Allora aspetteremo Jovana qui in studio a Milano". Dunque, nelle prossime puntate sarà ospite in studio. Continuerà ad assistere e a commentare le vicende dei naufraghi sedendosi tra i concorrenti già eliminati.