L’isola dei famosi 2022, Mercedesz lascia la Palapa, le nomination Nessun eliminato all’Isola dei famosi nella puntata del 21 maggio. Mercedesz Henger, meno votata dal pubblico, ha lasciato la Palapa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata dell’Isola dei famosi del 21 maggio si è terminata con nessuna eliminazione definitiva. Ad abbandonare la Palapa per approdare su Playa Sgamada, invece, è stata Mercedesz Henger, che è risultata essere la meno votata dal pubblico da casa. I naufraghi nominati che affronteranno il televoto nei prossimi giorni sono Gennaro, Luca, Estefania e Roger

Nessun eliminato nella puntata del 20 maggio, Mercedesz deve abbandonare la Palapa

Il televoto settimanale è stato perso da Mercedesz contro Nicolas Vaporidis, salvato dal 75% degli spettatori che hanno deciso di votare per l'attore di "Notte prima degli esami". Mercedesz Henger ha lasciato la Palapa, tra le polemiche proprio con Nicolas, ed è andata ad accomodarsi a Playa Sgamada.

Chi sono i concorrenti in nomination

Pamela Petrarolo è immune perché ha vinto la prova immunità contro gli uomini in gioco. Avendo vinto la prova, può mandare in nomination uno tra Marco, Luca e Gennaro, che hanno fatto la prova con lei. Alla fine, Pamela sceglie di mandare in nomination Luca. Alessandro sceglie di nominare Estefania. Estefania ha scelto di nominare Roger. Roger ha scelto di nominare Lory Del Santo. Marco nomina Estefania. Nicolas Vaporidis ha invece scelto di votare per Estefania. Anche Guendalina Tavassi nomina Estefania. Lory Del Santo ha invece nominato Guendalina Tavassi. Marco Cucolo ha votato per Roger. Gennaro ha votato per Guendalina. Luca ha votato per Roger. Marialaura ha votato per Roger. Edoardo Tavassi nomina Estefania. Carmen Di Pietro fa la sua nomination diretta e palese: Gennaro.

Cosa è successo nella puntata del 21 maggio de L'isola dei famosi 2022

Nella puntata del 21 maggio dell'Isola dei Famosi 2022 è successo che Vladimir Luxuria si è presentata vestita da Frida Kahlo. Successivamente c'è stato un altro tormentone tra Alvin e Ilary Blasi. Mercedesz Henger è stata eliminata dalla Palapa e si è beccata con Nicolas Vaporidis. L'attore ha litigato anche con Lory Del Santo. Alla fine, Carmen Di Pietro è diventata leader e anche Pamela ha vinto la prova immunità. Mercedesz Henger raggiunge a Playa Sgamadissima gli altri naufraghi: Blind, Licia e Fabrizia.