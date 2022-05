Vladimir Luxuria omaggia Frida Kahlo all’Isola dei Famosi: “È una donna che mi ha ispirato” La puntata dell’Isola dei Famosi del 20 maggio comincia nel segno di Vladimir Luxuria e dell’omaggio a Frida Kahlo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata dell'Isola dei Famosi del 20 maggio comincia nel segno di Vladimir Luxuria che, come aveva anticipato via Twitter, è entrata in studio vestita da Frida Kahlo. Applausi in studio e i complimenti da Ilary Blasi e Nicola Savino. Vladimir Luxuria spiega: "È il mio umile ringraziamento per un'artista che mi ha fatto tanto emozionare con le sue opere". L'opinionista dell'Isola dei Famosi è vestita con la tipica mise del celeberrimo ritratto. Anche questa sera, Vladimir Luxuria si è schierata subito contro i naufraghi che provano a fare i furbetti e provano ad aggirare soprattutto un giudizio su Guendalina Tavassi, che resta al centro di tutte le polemiche.

La diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi

La diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata come da anticipazioni: con Guendalina Tavassi sotto i riflettori e i naufraghi che dovranno decidere se appoggiare o andare contro la soubrette. Anche suo fratello Edoardo ha qualcosa da ridire nei confronti della sorella. I due schieramenti si sfideranno poi in una prova ricompensa. Ci sarà una sorpresa per Blind che riceverà la fidanzata Greta, pronta per una sorpresa. Poi uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis lascerà l'Isola.

Il siparietto Alvin contro Blasi

C'è stato spazio anche per il solito siparietto tra Alvin e Ilary Blasi: "Stai attento Alvin che mancano ancora sette puntate", ha detto la conduttrice in riferimento all'infermeria sempre piena. La replica di Alvin: "Ma tu me la vuoi proprio tirare". Tra i due s'inserisce prontamente Nicola Savino che ormai cavalca la notizia: "Ormai tra di voi sembra esserci una guerra senza esclusione di colpi: conduttrice e inviato che si detestano. Mamma mia". Il tormentone Ilary Blasi contro Alvin è ormai parte integrante delle dinamiche di questa edizione che continua a consolidarsi negli ascolti.