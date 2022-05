Nicolas ‘asfalta’ Mercedesz che lascia la Palapa: “Vai, vai, vai con tranquillità” La lite tra Mercedesz e Nicolas dopo che la piccola Henger è stata costretta a lasciare la Palapa: “L’unica cosa coerente che hai fatto è odiarmi”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima di abbandonare la Palapa, Mercedesz ha deciso di dare il suo "bacio di Giuda" a Nicolas. "Perché è uno stratega", ha dichiarato la figlia di Eva Henger, "è il migliore stratega, un pesantissimo stratega e anche un po' noiosetto. Se non fosse per la protezione di Edoardo e Guendalina si vedrebbe perfettamente". Nella diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi c'è stato il definitivo scontro tra Mercedesz e Nicolas, perduto proprio dalla figlia di Eva Henger. Prima di lasciare la Palapa per andare verso Playa Sgamada ha dato il suo bacio di Giuda e ha stuzzicato Nicolas Vaporidis che le ha dato il benservito per le rime.

La risposta di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis ha voluto rispondere per le rime, accettando la provocazione e utilizzando parole molto nette, assolute e dure. L'attore ha spiegato che Mercedesz Henger è stata coerente solo nell'astio nei suoi confronti. Per questo, l'allontamento di Mercedez dalla Palapa è stato vissuto da Nicolas quasi come una liberazione. Queste le sue parole: L'unica cosa coerente che ha fatto da quando è qua è stata avercela con me, quindi me l'aspettava. Per il resto, ciao. Vai, vai. Vai tranquillamente".

Nicolas Vaporidis è uno stratega?

Intanto, Nicolas Vaporidis ha guadagnato ancora un'altra settimana sull'Isola dei Famosi e sembra chiaro, a sette puntate dal termine, che possa puntare fino alla fine alla vittoria finale. Ora, ha puntato Estefania dopo Mercedesz, che ha infatti nominato. È riuscito ad allontanare la piccola Henger e adesso può giocarsela a viso aperto con tutti. È lo stratega perfetto? Di certo, è l'indiziato numero uno – insieme con Guendalina ed Edoardo Tavassi – a essere il candidato per la vittoria finale di questa Isola dei Famosi 2022. Andrà a finire proprio in questo modo? Lo scopriremo molto presto.