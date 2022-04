Ilary Blasi cambia look a L’Isola dei Famosi, stupisce con la maxi coda Lunedì 25 aprile Ilary Blasi ha condotto L’Isola dei Famosi con un look bianco e argento, un outfit scintillante come dall’inizio di questa avventura: sta brillando sempre più puntata dopo puntata. La vera novità sono stati i capelli: raccolti in una maxi coda di cavallo, lunga fino al fondoschiena.

A cura di Giusy Dente

in foto: Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giuseppe Matarazzo ucciso a Frasso Telesino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra colpi di scena, scontri anche piuttosto accesi, la fame che si fa sentire e le varie prove da affrontare, prosegue la lotta per la sopravvivenza dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, a Cayos Cochinos (in Honduras). Il reality è giunto alla sua sedicesima edizione, la seconda con Ilary Blasi al timone. La conduttrice si trova particolarmente a proprio agio in queste vesti: nel programma la sua spontaneità piace molto al pubblico. Ma c'è un'altra cosa che i telespettatori non possono fare a meno di notare: i look della padrona di casa, che quest'anno ha deciso di puntare su glitter, perline e cristalli.

Ilary Blasi brilla a L'Isola dei Famosi

Dalla prima puntata a quella andata in onda ieri sera, 25 aprile, Ilary Blasi sta proponendo look sempre scintillanti. Ha deciso di brillare quest'anno e lo sta facendo introducendo in tutti gli outfit elementi degni di una stella. L'intento è apparso chiaro sin dalla prima puntata, quando ha osato con maxi scollatura e cristalli tra i capelli.

in foto: Ilary Blasi in Genny

Puntata dopo puntata il filo conduttore è stato sempre quello, declinato su accessori (non solo tra la chioma bionda, ma anche la body chain per enfatizzare il punto vista o la cascata di bracciali) o su capi di abbigliamento. Hanno riscosso molto successo i pantaloni ricoperti di cristalli della scorsa puntata e l'originale abito effetto rete della seconda.

in foto: top Genny

Il look dell'undicesima puntata de L'Isola dei Famosi

L'undicesima puntata è stata in bianco e argento. Ilary Blasi ha indossato i capi di un brand di cui in passato ha già indossato spesso le creazioni: Genny. Il crop top con collo alto fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-2023. Mentre la parte frontale è ricoperta di glitter, la schiena è completamente trasparente, effetto nude.

in foto: pantaloni Genny

La conduttrice lo ha abbinato a un paio di pantaloni bianchi aderenti leggermente a zampa sul fondo, con tasche alla francese sui fianchi, in tessuto opaco leggermente crespato. Sul sito del brand costano 338 euro. Completano l'outfit un paio di décolleté Le Silla con tacco vertiginoso, color argento.

in foto: Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi in Genny

Per i capelli questa volta ha voluto stupire con qualcosa di nuovo. Mentre nelle puntate precedenti aveva optato per capelli prevalentemente sciolti, alternati allo chignon, stavolta ha scelto le extension. Infatti la condotto la puntata arrivando in studio con una maxi coda di cavallo, lunga fino al fondoschiena, merito di colei che cura tutti i suoi hair style (e anche quelli di Michelle Hunziker), cioè Alessia Solidani.

in foto: Ilary Blasin con la maxi coda di cavallo

Make up nude con focus sugli occhi per la padrona di casa, che come sempre in studio non ha rinunciato ai gioielli: immancabili i bracciali ai polsi. Anche questa volta, look stellare per la conduttrice de L'Isola dei Famosi.