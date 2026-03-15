L’amica di Ilary Blasi vicina a Bastian Muller, Totti aveva chiesto all’ex moglie di non vederla più

Ai tempi del loro matrimonio, Francesco Totti aveva chiesto all’ormai ex moglie Ilary Blasi di allontanarsi dall’amica Alessia Solidani, alla quale attribuiva parte della responsabilità della conoscenza con il personal trainer Cristiano Iovino. Ma Ilary non ha voluto sentire ragioni e, se oggi l’ex marito non fa più parte della sua vita, Alessia continua a esserne una costante. Lo dimostrano le foto e i video condivisi poche ore fa dalla conduttrice, immagini che raccontano la festa organizzata per celebrare il compleanno del compagno Bastian Muller, alla quale ha partecipato proprio Alessia, sua parrucchiera di fiducia e amica da una vita.

La sintonia con Alessia Solidani, l’amica che Totti voleva Ilary allontanasse

Tra Alessia e Bastian c’è una sintonia evidente. La donna si siede sulle gambe dell’imprenditore tedesco, abbracciandolo affettuosamente mentre Ilary si diverte a cantare. L’armonia che regna tra loro è evidente, ben diversa dal clima che aveva rischiato di allontanarle all’epoca in cui Totti aveva chiesto alla moglie di interrompere il rapporto con Solidani. “Mi disse che non dovevo vederla più”, aveva raccontato Ilary nel documentario Unica, in cui ha ripercorso le tappe della separazione dall’ex marito. È evidente che tra Alessia e Totti non ci sia più il legame di una volta. Con Bastian, invece, tutto procede a gonfie vele e i due sembrano volersi sinceramente bene.

La foto del compleanno di Bastian Muller

Al compleanno di Bastian Muller anche i figli di Ilary e Francesco Totti

A festeggiare il compleanno di Bastian non c’erano solo gli amici più intimi della coppia, ma anche i figli che Ilary ha avuto dal suo ex marito. C’era Chanel, reduce dall’esperienza a Pechino Express e sempre molto vicina alla madre, alla quale è profondamente legata. Presente anche Melissa Monti, fidanzata di Cristian, dettaglio che lascia intendere che anche il primogenito della conduttrice fosse tra gli invitati. Bastian è riuscito a inserirsi con naturalezza nella vita della sua compagna, trovando spazio tra i suoi affetti più stretti. E oggi quella famiglia che ha circondato Ilary nei momenti più difficili della separazione sembra averlo definitivamente accolto.