Federica Sciarelli a Chi l’ha visto: “Vogliono che resti, quando farò il 5% mi daranno un calcio” Federica Sciarelli, apprezzata conduttrice di Chi l’ha visto, conferma che resterà saldamente al timone della trasmissione dedicata alla ricerca di persone scomparsa: “Quando vedono i risultati, mi chiedono di restare”.

A cura di Stefania Rocco

Federica Sciarelli resta salda al timone di Chi l’ha visto. La conduttrice e giornalista conduce da anni, con successo, la trasmissione di Rai3 dedicata alla ricerca di persone scomparse (uno dei quali, recentemente, ritrovato proprio da Sciarelli). In più di un’occasione, tuttavia, ha dato segnali di insofferenza. Per ragioni diverse dalla trasmissione o dal rapporto con i dirigenti Rai. Semplicemente, l’attività di Chi l’ha visto risulta spesso difficile da gestire sotto il profilo emotivo. Per il momento, tuttavia, Federica resta al suo posto.

I conduttori Rai in uscita, Federica Sciarelli resta su Rai3

Sono diversi i conduttori Rai in uscita quest’anno. Dopo l’addio di Fabio Fazio e quello di Lucia Annunziata, anche Bianca Berlinguer ha deciso di lasciare la televisione di stato per passare a Mediaset. In uno scenario di questo tipo, Sciarelli ha chiarito la sua posizione in un’intervista al settimanale Oggi: “Il dolore è pesante ma Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’. Quando farò il 5% mi daranno un calcio”. Sulle ingerenze politiche dall’alto, la giornalista ha un’idea precisa: “Arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare. A me, se mi attaccano, mi invitano a nozze”.

Fazio e Annunziata fuori dalla Rai, il commento di Federica Sciarelli

La conduttrice di Chi l’ha visto si esprime a proposito delle recenti uscite di Fabio Fazio e Lucia Annunziata dalla Rai: “A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete”. E ha ammesso, infine, di avere ricevuto la proposta di dirigere Rai3: “Ma ho risposto di no. A me piace il lavoro sporco, stare al montaggio, discutere con i miei”.