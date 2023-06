Federica Sciarelli: “Per disintossicarmi dal dolore delle storie che racconto vado sui pattini” Federica Sciarelli si è raccontata in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni: dall’ipotesi che Chi l’ha visto? possa traslocare su Rai1 al modo in cui prova a “disintossicarsi” dal dolore delle storie che racconta.

Federica Sciarelli, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha commentato il grande riscontro di cui gode il suo programma Chi l'ha visto?. La giornalista e conduttrice del programma di Rai3 ha anche commentato l'ipotesi di un trasloco su Rai1. Inoltre, ha svelato come prova a distaccarsi dal dolore delle storie che racconta, una volta terminata la puntata.

Il successo di Chi l'ha visto? e l'ipotesi del passaggio a Rai1

Federica Sciarelli ha dichiarato: "Chi l'ha visto? è un po' come la "Cassazione" degli scomparsi. Il pubblico si unisce in una cordata invisibile e quando vede per strada o sui social un individuo con il naso schiacciato come Daniele Potenzoni, per esempio, prega e spera. Persino mio figlio che lavora all'estero e non segue il programma, un giorno mi ha scritto: "Mamma, ma è Potenzoni quello?". Ecco, io cerco di essere sempre un portatore sano di solidarietà". Così, le è stato chiesto quanto sia fondata l'ipotesi di un trasloco su Rai1 del programma dedicato agli scomparsi:

Non saprei perché si tratta di scelte aziendali. Questa è una vecchia idea e mi inorgoglisce. Ricordo che quando Giancarlo Leone, all'epoca vicedirettore della Rai, mi disse che aveva parlato con l'allora direttore di Raitre per portarci sulla prima rete, ricevette come risposta: "Ma che sei matto? Mi togli il fiore all'occhiello". Il nostro è un programma di servizio pubblico che non può essere sospeso, per esempio, durante il Festival di Sanremo o una maratona elettorale.

L'esigenza che gli appuntamenti con il programma vadano regolarmente in onda, rende in effetti complessa l'ipotesi della messa in onda su Rai1.

Il dolore per le storie raccontate e come si "disintossica"

Durante l'intervista, le è stato chiesto come riesca a "disintossicarsi", dopo aver trattato "tante storie tragiche" e cariche di "dolore". La giornalista ha svelato cosa fa nel tempo libero: