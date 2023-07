Federica Sciarelli ritrova 15enne scomparso, il racconto a Fanpage.it: “Ho ancora i brividi” Federica Sciarelli, su Fanpage.it, racconta come ha ritrovato il quindicenne scomparso sulla spiaggia di Maccarese. La giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto?: “È stato veramente bellissimo poter aiutare. Come dico sempre, più tempo passa dopo una scomparsa, peggio è”.

A cura di Daniela Seclì

Federica Sciarelli ha ritrovato un ragazzo di quindici anni, scomparso domenica 2 luglio alle ore 11 sulla spiaggia di Maccarese. Intervistata da Fanpage.it, la giornalista e conduttrice di Chi l'ha visto? ha confidato: "Ho ancora i brividi addosso". E ha ripercorso tutte la tappe di quella giornata, che era iniziata come una semplice gita al mare con due care amiche.

Federica Sciarelli racconta come ha ritrovato il 15enne scomparso

"Stavo con due mie amiche. Un collega, Gian Pietro Fiore, che si trovava dieci chilometri più in là, mi aveva detto che era scomparso un bambino su questo litorale. Mi sono fatta dare la fotografia. Vedevo gli elicotteri, lo cercavano per mare e per terra": ha raccontato la conduttrice di Chi l'ha visto?, che si trovava con due amiche. Così, hanno deciso di dare una mano nelle ricerche:

A un certo punto, stavamo lì guardandoci intorno e la mia amica Maria Rita mi ha detto: "Ci vogliamo fare una passeggiata e lo cerchiamo noi?". E così l'ho visto, l'ho riconosciuto subito dal costume. Ha dei problemi cognitivi, come hanno spiegato i genitori. Mi sono avvicinata e gli ho chiesto: "Sei tu questo ragazzo?", ma lui è scappato. Allora gli ho detto: "C'è tua madre al telefono". Ho adottato una tecnica per tranquillizzarlo. Poi, ho chiamato di corsa il collega che mi aveva dato la fotografia e l'ho avvisato: "L'ho trovato, l'ho trovato, manda qualcuno". Sono arrivati i soccorsi, la Guardia Costiera, la Polizia e i genitori.

La giornalista ha voluto evidenziare come anche gli stabilimenti si siano dati subito da fare per riportare il 15enne scomparso tra le braccia dei suoi genitori. In particolare, ha citato un ragazzo di nome Francesco:

Francesco, un ragazzo che lavora allo stabilimento L'Ancora, è stato un angelo. Io ero dalle parti di Passoscuro, a un certo punto, lo vedo correre a piedi nudi tra i rovi per raggiungermi. È un tratto impossibile da fare senza scarpe. Un vero angelo, lui conosceva il ragazzo ed è stato con noi.

La conduttrice di Chi l'ha visto ha tranquillizzato il quindicenne

Per tranquillizzare il quindicenne, Federica Sciarelli ha deciso di usare uno stratagemma: "L'ho convinto del contrario, cioè che si fossero persi i genitori e che dovevamo attenderli perché stavano venendo. Il giornalista che mi aveva dato la foto era con la mamma e gliel'ho passata al telefono". La giornalista ha continuato nel suo racconto:

Il mio problema è stato capire come riuscire a trattenerlo senza spaventarlo. Eravamo estranei per lui. Ma ero con due amiche, Maria Rita e Enza, che fa la psicologa. Dopo un po' abbiamo conquistato la sua fiducia e gli abbiamo messo la crema protettiva sulle spalle, sui piedi. Erano ore che camminava, aveva i piedi rossi. Quando è arrivato il papà, il ragazzo gli ha detto: "Sono andato a far conchiglie". I genitori, dolcissimi, lo hanno abbracciato. È stata davvero un'emozione bellissima.

Molti hanno stentato a credere alla notizia che a ritrovare il 15enne scomparso fosse stata proprio la conduttrice della trasmissione dedicata a casi simili: "Tutti pensavano che fosse uno scherzo. Anche i miei amici, che avevano letto l'articolo su Fanpage, mi chiedevano se fosse vero. Però, devo dire, è stata una cosa meravigliosa e che ha dell'incredibile. Io e le mie amiche siamo tornate a casa con l'insolazione, perché abbiamo aspettato sotto il sole che arrivasse qualcuno, ma eravamo davvero felici ed emozionate".

La richiesta di Federica Sciarelli al 15enne ritrovato

Federica Sciarelli ha spiegato che quasi sicuramente non parleranno di questo caso nella puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 5 giugno, ma ha fatto una simpatica richiesta al quindicenne:

Gli ho detto: "Mercoledì chiedi a tua madre di sintonizzarsi su Rai3, perché adesso mi vedi con bermuda, ciabatte e pinza in testa. Lì, mi vedrai truccata, tutta un'altra cosa. E lui si è messo a ridere. Una storia a lieto fine, inaspettata anche per me che faccio questo mestiere.

E ha concluso: "È stato veramente bellissimo poter aiutare. Come dico sempre, più passa il tempo dopo una scomparsa, peggio è".