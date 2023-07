Scompare in spiaggia, ragazzino ritrovato da Federica Sciarelli: sta bene, si era perso Sta bene il ragazzino scomparso da una spiaggia di Maccarese questa mattina: a ritrovarlo, attorno alle 16, la nota conduttrice Federica Sciarelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Federica Sciarelli

Ritrovato il ragazzino di 15 anni scomparso dalla spiaggia di Maccarese, sul litorale nord di Roma: a ritrovarlo è stata Federica Sciarelli, la popolare conduttrice del programma "Chi l'ha visto", che attorno alle 16 ha notato il ragazzino ed ha subito avvisato i soccorritori, attendendo poi assieme a lui l'arrivo dei genitori, che non avevano più sue notizie dal mattino.

La conferma è arrivata dalle stesse pagine social del programma in onda su RaiTre, che ha annunciato:

Da quanto si apprende, il 15enne era sparito attorno alle 11 di questa mattina dall'interno di uno stabilimento balneare di Maccarese. Si tratterebbe di un giovane affetto da alcune patologie e per il quale è subito scattata una vasta ricerca, con l'aiuto di un elicottero. Dopo diverse ore, a trovare il bambino è stato proprio Federica Sciarelli, anche lei presente in zona: la conduttrice lo ha visto attorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro, davanti l'ospedale "Bambino Gesù", ed ha subito chiamato i soccorsi, attendendo i genitori assieme al giovane che, in buona salute, è stato riaffidato alla famiglia poco dopo. Resta da capire come e perché il giovane si sia allontanato, anche se l'ipotesi più probabile è che abbia vagato sul litorale perché smarritosi e nel tentativo di ritrovare la famiglia abbia finito per allontanarsi sempre più dalla zona di Maccarese, arrivando fino a Palidoro percorrendo la linea della spiaggia.