Completamente ubriaco si schianta contro un muro, poi tenta di investire un carabiniere: arrestato L’uomo, un 34enne, è stato portato nel carcere di Velletri. Prima si è schiantato contro un muro, poi ha tentato di investire un carabiniere. Lo hanno fermato dopo che è andato nuovamente a sbattere su una rotonda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un uomo di 34 anni è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di guida in stato di ebrezza. Completamente ubriaco, con un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito, prima si è schiantato con l'auto contro un muro, poi ha tentato di investire un carabiniere che si era avvicinato per prestare soccorso, e poi si è schiantato nuovamente contro una rotonda. In macchina con lui c'erano altre due persone, un 40enne e un 34enne: nessuno di loro ha riportato ferite.

L'episodio è avvenuto la scorsa sera a Colleferro, in provincia di Roma. I carabinieri della locale stazione stavano passando in Corso Garibaldi quando hanno visto l'auto condotta dal 34enne imboccare la via a tutta velocità, per poi schiantarsi prima contro un muretto, e poi contro le transenne parapedonali del parcheggio coperto. I militari si sono avvicinati per prestare soccorso, ma quando il 34enne ha aperto la portiera per uscire dalla macchina, ha visto i militari e si è dato subito alla fuga.

Sempre con la portiera aperta e con una ruota scoppiata, prima ha messo la retromarcia, poi è ripartito a folle velocità per scappare. Tutto questo trascinando il carabiniere per diversi metri, che prima si era aggrappato allo sportello per dirgli di fermarsi. Il militare ha poi lasciato la portiera, prendendo l'auto di servizio e continuando l'inseguimento in macchina. La corsa dell'auto non è durata molto: poco dopo il 34enne ha perso nuovamente il controllo della vettura, andando a sbattere contro il cordolo presente in via Carpinetana, all'altezza località Valle Settedue. Dal veicolo sono scesi i tre uomini, che hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati bloccati dai carabinieri. Portati in caserma, è risultato che il 34enne alla guida aveva un tasso alcolemico nel sangue di tre volte superiore al consentito. L'uomo è stato portato nel carcere di Velletri.