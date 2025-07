video suggerito

Paura al Quarticciolo, sparano colpi in strada a Roma e poi fuggono in auto Ancora spari al Quarticcolo: in due colpiscono un uomo e poi scappato a bordo di un'Audi bianca. Indagano sul caso i carabinieri della stazione Casilina.

A cura di Beatrice Tominic

L’intervento dei carabinieri dopo gli spari al Quarticciolo.

Spari in strada al Quarticciolo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio 2025. Due uomini sono arrivati in via Ostuni, all'altezza di via Molfetta in automobile. Sono scesi dall'automobile e hanno iniziato a sparare in direzione di un terzo uomo. Poi sono saliti nuovamente a bordo e sono scappati. Ad inseguirli i carabinieri della Compagnia di Roma Casilina non appena ricevuta la segnalazione dal Quarticciolo che poi hanno raggiunto via Ostuni per gli accertamenti e le indagini del caso.

Esplosi colpi in via Ostuni: cosa è successo

Non è chiaro cosa sia successo al Quarticciolo nel primissimo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio, dove sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco fra via Ostuni e via Molfetta poco dopo l'ora di pranzo, alle 13.50 circa. A restare colpito un giovane cittadino egiziano. Sul posto, come anticipato, sono arrivati subito i carabinieri della stazione Casilina che hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di chiarire chi possa aver sparato e il movente degli spari.

Sono arrivati a bordo di un'automobile, un'Audi bianca in via Ostuni. Sono scesi dalla macchina e hanno puntato in direzione del terzo uomo, colpendolo. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri delle stazioni di Quadraro e Casilina che, non appena visto ciò che stava succedendo, sono intervenuti. I due uomini dopo gli spari sono risaliti in macchina e sono scappati. I militari hanno iniziato ad inseguirli.

Sparano al Quarticciolo, ma vengono bloccati dai carabinieri

Da via Ostuni al Quarticciolo l'Audi bianca si è data alla fuga. L'inseguimento è proseguito in viale Palmiro Togliatti. La macchina ha percorso la grande arteria di Roma est fino a quando, grazie anche alla collaborazione degli agenti della Polizia di Stato, come appreso da Fanpage.it, i due uomini sono stati bloccati.

Si tratta di due uomini, entrambi cittadini italiani. La loro posizione è al vaglio dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Ancora da chiarire le ragioni del blitz e degli spari in via Ostuni. L'ipotesi, su cui si stanno, fra le altre, concentrando le indagini, è che possano esserci legami con lo spaccio di droga. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni: al Quarticciolo negli ultimi giorni, infatti, un'altra persona è stata raggiunta da uno sparo e gambizzata.