La lite, poi i colpi col mattarello: così Francesco Oliveto ha ucciso la madre e nascosto il cadavere

Una lite, forse banale, poi la spinta e i colpi col mattarello: così Francesco Uliveto, 48 anni, ha ucciso la madre Vittoria Maria Rosa De Donato, nascondendo poi il corpo.

Si chiamava Vittoria Maria Rosa De Donato la donna di 78 anni uccisa dal figlio nella sua abitazione a via di Macchiagodena a Roma, al Villaggio Prenestino. Lui, Francesco Oliveto, aveva nascosto il cadavere in cantina, sotto un cumulo di mattoni e cemento. Ai vicini e alle persone che chiedevano di lei, diceva che era partita, e che per quello non si vedeva in giro. Una versione che però ha insospettito le vicine di casa, alle quali non rispondeva al telefono: un fatto insolito per lei, che in genere si spostava sì in Basilicata, di dove era originaria, ma senza interrompere i contatti con l'esterno. Il figlio, interpellato dai carabinieri, non ha provato a negare: ha detto di aver spinto la madre dopo una lite, di averle fatto sbattere la testae. di averla finita con un mattarello. Perché abbiano litigato e se c'erano degli attriti, ancora non è chiaro.

Secondo le prime informazioni Francesco Oliveto ha ucciso la madre qualche giorno fa, presumibilmente lo scorso 29 maggio. Sentito a lungo dai carabinieri, ha ammesso il delitto, ma al momento nulla è trapelato circa il movente che lo ha spinto a uccidere la donna. I vicini lo hanno descritto come un tipo silenzioso e solitario, con poche amicizie e legami, ma finora nulla aveva fatto pensare ci fossero attriti gravi con la madre. Oliveto, una persone non nota alle forze dell'ordine e privo di precedenti penali, viveva con la donna, con la quale condivideva da sempre quell'abitazione.

La mattina del 29 maggio i vicini hanno dichiarato di aver sentito forti rumori provenire dall'abitazione, ma di non aver pensato a una tragedia in corso. Quando non sono più riusciti a mettersi in contatto con De Donato hanno chiamato i carabinieri, denunciandone la scomparsa. Il corpo, che aveva cominciato a decomporsi, è stato trovato nella cantina. Oliveto è stato arrestato, mentre sulla salma della donna è stata disposta l'autopsia.