Accoltellato in un agguato al quartiere Quarticciolo di Roma: grave un uomo, indagano i carabinieri

Un uomo è stato accoltellato nel tardo pomeriggio del 20 giugno nel quartiere Quarticciolo di Roma. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere rimasto vittima di un agguato.

Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Policlinico Umberto I per ferite d'arma da taglio. Stando a quanto emerso finora, sarebbe stato accoltellato più volte nei pressi di via Ostuni nel quartiere Quarticciolo. Le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto sono ancora in corso. L'ipotesi è che sia rimasto vittima di un agguato da parte di più persone,

L'aggressione si è verificata intorno alle 19:30 di oggi, sabato 20 giugno, nella periferia Sud-Est di Roma. Il personale del 118 è intervenuto in via Ostuni al Quarticciolo e hanno trasportato l'uomo ferito, che non sarebbe stato ancora identificato, in codice rosso all'ospedale Policlinico Umberto I dove si trova ricoverato in condizioni giudicate gravi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste, che hanno avviato le indagini con la collaborazione dei militari della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici.

Stando a quanto appreso finora, l'uomo sarebbe stato aggredito da diverse persone. Non è escluso che possa essere rimasto coinvolto in un regolamento di conti tra spacciatori, in una zona del quartiere ritenuta tra le principali piazze di spaccio della Capitale. Sono ancora in corso gli accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.