Entra nella fontana di piazza della Repubblica, daspo a un ragazzo di 24 anni Il ragazzo è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale, che si trovavano sul posto per i rilievi di un incidente stradale avvenuto poco prima.

A cura di Natascia Grbic

Ieri pomeriggio un ragazzo di ventiquattro anni ha provato a entrare all'interno della fontana di piazza della Repubblica. Il giovane è stato fermato da una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale e sanzionato, come previsto dal regolamento di Polizia Urbana. Oltre alla multa, il giovane ha ricevuto anche un ordine di allontanamento, il cosiddetto Daspo Urbano, previsto in questi casi.

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio nel centro di Roma. Gli agenti della Polizia Locale erano impegnati nei rilievi per un incidente stradale avvenuto poco prima, quando hanno visto un ragazzo che voleva entrare nella fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica. Gli hanno intimato di non farlo ma lui ha continuato a muoversi, entrando nell'invaso del monumento. Gli agenti si sono avvicinati e lo hanno fatto subito uscire.

Come mai il giovane sia voluto entrare nella fontana, non è chiaro. Forse una bravata, una delle tante che, nel corso dell'anno, avvengono nelle fontane delle piazze centrali di Roma. Identificato e fatto allontanare, gli agenti della Polizia Locale lo hanno identificato e sanzionato, oltre a notificarli il Daspo Urbano, impedendogli quindi di avvicinarsi nuovamente alla zona.

Non è la prima volta che qualcuno entra nelle fontane del centro di Roma. A Capodanno una turista francese ha deciso di festeggiare facendo il bagno a mezzanotte nella fontana di Trevi, mentre a ottobre un uomo è stato visto bere una birra, sempre nella fontana di Trevi. La lista è lunga, ed è improbabile che si fermi con il gesto di ieri del 24enne. Soprattutto in vista della stagione estiva, quando questi episodi aumentano in modo esponenziale.