Federica Sciarelli e la stoccata a chi ha lasciato la Rai: “Non vai via preventivamente, resti e ti batti” Federica Sciarelli parla in un’intervista del suo lavoro da giornalista, del seguito di Chi l’ha visto? e commenta la scelta di chi, tra i suoi colleghi, ha scelto di andare via dalla Rai, a seguito del nuovo assetto del governo.

In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, Federica Sciarelli ha parlato del suo lavoro, dell'importanza di veicolare determinati messaggi, soffermandosi anche sul clima che circola nella tv pubblica da quando è cambiato l'assetto del governo. La giornalista, a questo proposito, ha anche detto la sua in merito alla scelta di alcuni colleghi di lasciare la rete, pur senza fare nomi specifici.

Le opinioni su chi ha lasciato la Rai

In primis la giornalista ha dichiarato di non essere affatto d'accordo con le modalità utilizzate per parlare della tv pubblica, soprattutto in queste settimane di cambiamenti e nuovi insediamenti in palinsesto: "Trovo brutto tutto questo parlare della Rai che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista. Punto". A questo proposito, quindi, inevitabile la domanda su cosa pensasse in merito all'abbandono di alcuni colleghi che hanno deciso di continuare la loro carriera televisiva altrove:

Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo, non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono.

Federica Sciarelli e il lavoro a Chi l'ha Visto?

Il volto di Chi l'ha visto?, quindi, si è addentrata nella sua esperienza personale, dichiarando di essersi sempre battuta contro chi avrebbe voluto contestarla, anche con qualche pretesto e ha colto l'occasione per smentire alcune voci circa la sua trasmissione che, ad oggi, è uno dei cardini del palinsesto di Rai3, seguito da un folto pubblico di fedelissimi: