Alessandro Baracchini parla dopo la sospensione: “Ho vissuto l’incubo di ogni conduttore, ma non cerco scuse”

Alessandro Baracchini rompe il silenzio dopo la sospensione da RaiNews24 per il gesto di rabbia in diretta: “Ho vissuto l’incubo di ogni conduttore […] Quel gesto non era rivolto a nessuno in particolare”.

Dopo giorni di silenzio e la successiva sospensione dai quadri aziendali, Alessandro Baracchini affida ai social il proprio rammarico, rompendo gli indugi con un'ammissione diretta. In un lungo post di scuse pubblicato sui social, il giornalista di RaiNews24 si è voluto scusare pubblicamente per quello che è accaduto.

Le scuse di Alessandro Baracchini

"E a questo punto mancano solo le mie scuse. Avrei voluto parlare subito, ma mi era stato consigliato di aspettare. Ora però è il momento." Esordisce così con il suo post Baracchini, riferendosi naturalmente all'episodio che lo ha visto protagonista venerdì scorso, quando un fuorionda ha catturato un suo momento di forte frustrazione, culminato con un doppio dito medio alla telecamera. Baracchini non usa giri di parole per descrivere quello che, per chi fa televisione, rappresenta il peggiore degli scenari possibili: "Quello che è successo in onda a RaiNews24 venerdì scorso è l'incubo di ogni conduttore: perdere il controllo, sbroccare e… finire in onda senza rendersene conto. Non ci sono giustificazioni e non ne cerco."

Tuttavia il giornalista ci tiene a contestualizzare l'accaduto, smentendo l'ipotesi che l'ira fosse rivolta verso colleghi o singoli professionisti in studio, e riconducendo il tutto a un momento di puro stress tecnico: "Ci tengo solo a dire che quello sbotto di rabbia e il gestaccio non era diretto a qualcuno in particolare ma è stato una reazione improvvisa e incontrollata ad una serie di cose andate tutte storte. Non è stata una sigla partita troppo presto o troppo tardi a farmi scattare, come può legittimamente pensare chi ha visto da casa."

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"Un accumulo di tensioni"

La ricostruzione di quei secondi concitati prosegue con l'elenco degli imprevisti che hanno scatenato la reazione, culminati nel salto di un servizio cruciale proprio a ridosso della diretta: "C'è stato un accumulo di tensioni, comunicazioni via auricolare, imprevisti che capitano tutti insieme, e quel collegamento su una notizia importante che salta all'ultimo momento. Quel vaffa era contro la sfiga perfetta che fa saltare tutto e ti manda in bestia."

Consapevole che la dinamica dei fatti non attenui la gravità della clip circolata in rete, Baracchini torna a condannare fermamente il proprio comportamento, indipendentemente dalla sfortuna di essere stato intercettato dalle telecamere: "Ciò detto, il gesto è odioso e offensivo in sé, lo sarebbe stato anche se non fosse andato in onda per errore. E me ne scuso."

Quindi le scuse ai colleghi, all'azienda, alla direzione, ma soprattutto al pubblico, rammaricandosi per un momento che ha avuto enorme risonanza sui social, ragion per cui l'azienda ha deciso di prendere provvedimenti dopo alcuni giorni: "Con quello scatto d'ira, quei pochi secondi diventati un meme, vi ho dato un'immagine di me molto diversa da quella seria, pacata e gentile che mi avete sempre detto di apprezzare quando entro nelle vostre case. È questo che mi dispiace di più."

La sospensione da RaiNews24

Nelle scorse ore, dopo alcuni giorni di silenzio preceduti da una comunicazione in cui l'azienda faceva sapere di valutare provvedimenti, è arrivato il comunicato di RaiNews24 che ha annunciato la sospensione dalla conduzione di Alessandro Baracchini. Una decisione che il direttore di testata, Federico Zurzolo, comunica di aver preso anche "a seguito del risalto che la vicenda ha avuto sui social". Zurzolo ha comunicato la sua decisione al Comitato di Redazione (cdr) dopo il caso del dito medio in diretta, senza fornire dettagli sulle tempistiche e la durata del provvedimento.