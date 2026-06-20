Caso Baracchini, dopo il gesto di rabbia in diretta il richiamo della Rai: “Convocato per chiarire”

A poche ore dalla circolazione del video in cui il giornalista di RaiNews24 reagisce stizzito a un errore tecnico facendo il dito medio in diretta, la Rai ha fatto sapere di averlo convocato per chiarire l’accaduto.

È diventato il caso di giornata, il gesto di rabbia del giornalista Alessandro Baracchini duranta la diretta di RaiNews24 del 19 giugno. Una vicenda che va oltre la viralità e che ha allertato i vertici Rai. Nelle scorse, dopo l'emergere del caso, è arrivata la nota ufficiale dell'azienda in cui si rimarca la volontà di fare chiarezza sulla vicenda e la convocazione del giornalista.

Il comunicato Rai sul caso Baracchini

La Rai ha diramato un breve comunicato nel tardo pomeriggio, dopo che nelle ore precedenti era circolato con insistenza il video di Baracchini che in un momento di rabbia faceva il dito medio verso la regia dopo un piccolo errore tecnico. Nella nota l'azienda specifica: "In merito all’episodio verificatosi nel corso dell’edizione delle 12.00 di RaiNews24, il direttore Federico Zurzolo ha convocato il giornalista interessato per un chiarimento sull’accaduto". Quindi si legge: "L’Azienda e la Direzione di RaiNews24 hanno avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste".

Cosa è successo in diretta su RaiNews24

Il gesto di Baracchini è chiaramente figlio di un momento di tensione generato da un fraintendimento tra il giornalista e i tecnici della trasmissione. In particolare l'anchorman ha reagito in malo modo dopo aver lanciato la pubblicità ed avere atteso per alcuni istanti l'inizio della sigla. Quindi ha provato a riprendere la parola proprio nel momento in cui il breve jingle musicale è partito. Così Baracchini, palesemente irritato e probabilmente convinto di essere fuori onda, ha reagito d'impulso contro la regia mostrando platealmente due diti medi. La reazione ha fatto rapidamente il giro dei social network, trasformandosi in un meme virale.

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Nessun commento al momento da parte dello stesso Baracchini, che fornirà di certo le sue motivazioni una volta convocato dall'azienda. Solo successivamente si capirà se nei confronti del suo gesto verranno presi provvedimenti.