Alessandro Baracchini di RaiNews si infuria in diretta, crede di essere fuori onda e fa il dito medio

Il giornalista di RaiNews24 vittima di una reazione rabbiosa dopo un piccolissimo ritardo tecnico nel corso della sua diretta.

Una volta erano i 15 minuti di celebrità, oggi è il momento di viralità a cui tutti siamo prima o poi destinati. Lo sa bene Alessandro Baracchini, giornalista e volto televisivo della Rai, in particolare di RaiNews24, inciampato nelle scorse ore in una reazione destinata ad invadere le nostre attività di scrolling sui social nelle prossime ore.

Il volto del canale allnews della televisione di Stato in queste ore è protagonista di un breve video estratto da una diretta quotidiana come le altre. A causa di un imprevisto tecnico durante la conduzione del telegiornale delle 12:30 su RaiNews24, Baracchini ha reagito in malo modo nei confronti della redazione, con un palese gesto di stizza che è già nelle teche dei momenti più virali dell'anno.

Pensando di non essere inquadrato, il giornalista ha dato l'appuntamento agli spettatori dopo una breve pausa, prima di rimanere in silenzio in attesa della sigla che è arrivata con qualche istante di ritardo. Ritardo che si è rivelato fatale perché Baracchini, nel tentativo di rompere il silenzio imbarazzante e intuendo si potesse trattare di un problema tecnico ha provato a reagire con un'esclamazione che gli consentisse di prendere tempo e spiegare il ritardo stesso della sigla, che però è partita proprio mentre lui stava iniziando a parlare. Così Baracchini, palesemente irritato, ha reagito d'impulso contro la regia mostrando platealmente due diti medi. La reazione, del tutto insolita rispetto al suo tipico aplomb istituzionale, ha fatto rapidamente il giro dei social network, trasformandosi in un meme virale.

Un momento imprevisto che è emblematico del fascino della diretta e che Baracchini non ha ancora commentato, consapevole di certo che il suo volto circolerà sulle varie piattaforme social nelle prossime ore indipendentemente dalla sua volontà.