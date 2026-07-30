Peppone Calabrese cade in studio a Camper durante la diretta: “Prima o poi ci resto secco”

Piccolo incidente in studio a Camper, durante la puntata del 30 luglio. Peppone Calabrese è inciampato, rischiando di cadere rovinosamente. Il commento del conduttore a Fanpage.it: “Per fortuna, il mio rinomato atletismo ha evitato il peggio”.

Nel corso della puntata di Camper andata in onda il 30 luglio su Rai1, Peppone Calabrese è stato protagonista di un piccolo e inaspettato incidente in diretta: mentre si accingeva ad accogliere la cantante Rosanna Fratello, il conduttore è inciampato, rischiando di finire a terra. Raggiunto da Fanpage.it, ha commentato l'episodio con l'ironia che da sempre lo contraddistingue: "Si inciampa nella vita, figurarsi su un gradino. Per fortuna il mio rinomato atletismo ha evitato il peggio".

La caduta a Camper di Peppone Calabrese

La dinamica dell'episodio è stata esilarante. Peppone Calabrese si trovava al centro dello studio intento ad annunciare l'ingresso dell'ospite di puntata, la cantante Rosanna Fratello. Nel momento esatto in cui ha iniziato a muovere i primi passi per andarle incontro e accoglierla a braccia aperte, il conduttore è inciampato rovinosamente, perdendo l'equilibrio per qualche secondo e rischiando un impatto memorabile con il pavimento dello studio. Calabrese ha recuperato la posizione eretta con una risata, esclamando a caldo con la consueta verve: "Oh mamma mia! Questo prima o poi mi farà secco, stavo morendo per te". Un'uscita spontanea che ha immediatamente contagiato l'ospite. Fratello ha quindi smorzato la tensione al volo con una battuta: "Aspetta però, che non cada io adesso". Il video della sequenza, tagliato e riproposto su X da Cinguetterai, è diventato virale nel giro di poche ore, collezionando condivisioni e commenti da parte degli utenti, in apprensione per il conduttore ma anche divertiti dalla sua reazione.

Il momento della caduta di Peppone Calabrese

Quando la caduta diventa cult: l'arte di volgere l'imprevisto a proprio favore

Quanto accaduto a Peppone Calabrese non è una novità isolata, ma si inserisce in una tradizione della TV italiana spesso raccontata anche da Fanpage.it. Nel piccolo schermo, specialmente quando si tratta di contenitori in diretta, l'imprevisto ha – secondo chi scrive – quasi un potere catartico: umanizza il conduttore, abbatte la quarta parete e regala al programma un picco di attenzione social impossibile da pianificare a tavolino. Gli esempi storici si sprecano. Come non ricordare Mara Venier, la regina indiscussa dei fuori programma a Domenica In, che negli anni ha collezionato cadute, distorsioni e gessi in diretta. O ancora Gerry Scotti, che inciampando dalle scale di Striscia la Notizia a causa di un salto diventò protagonista di uno dei filmati più replicati della storia della TV commerciale. Anche in tempi più recenti, volti come Ilary Blasi all'Isola dei Famosi hanno dimostrato come perdere l'equilibrio sui tacchi a spillo possa diventare una risorsa narrativa: invece di nascondere la gaffe, la conduttrice ha spesso trasformato i ruzzoloni in battute fulminee.

La caduta di Gerry Scotti a Striscia La Notizia

In un palinsesto spesso saturato da ritmi serrati e blocchi precostruiti, un inciampo può ricordare al telespettatore perché la televisione in diretta continua ad avere un senso. Non per la perfezione dell'esecuzione, ma per la capacità di accogliere l'umana imperfezione e farne, semplicemente, uno spettacolo.