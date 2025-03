Gerry Scotti cade dalle scale a Striscia la notizia, la gag con Michelle Hunziker: “Volevo un grande ingresso”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Il ritorno di Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia La Notizia non doveva passare inosservato e così è stato. I conduttori sono tornati nello studio del tg satirico di Antonio Ricci e, in una gag organizzata nel pre puntata di lunedì 24 marzo, il conduttore è precipitato dalle scale. Il siparietto è diventato presto virale sui social: "Volevo fare un ingresso trionfale".

Gerry Scotti cade dalle scale a Striscia La Notizia

Arrivata in studio, Michelle Hunziker ha annunciato l'ingresso di Gerry Scotti: "È sempre un'emozione tornare, ma c'è qualcosa che manca, il mio socio. Dov'è?". "Come dov'è il mio socio, eccomi qua, biondina", ha risposto, ironico, il conduttore. Dalla cima delle scale, Scotti ha annunciato di voler fare un'entrata trionfale: "Stare attento al ginocchio? Non dire certe cose che poi porta sfiga, voglio fare un ingresso alla grande".

Dopo aver osservato divertita la scena, Michelle Hunziker si è subito recata dal conduttore: "Sai che stai da dio", ha detto, riferendosi ai capelli disordinati del collega dopo l'incidente. Probabilmente, si è trattato di una scenetta organizzata con tanto di stunt-man, visto che Scotti non si è mai visto bene in volto durante la caduta. Il momento, però, è resto diventato virale sui social, suscitando l'ilarità degli spettatori.

Hunziker e Scotti di nuovo al timone del tg satirico

Dopo la coppia formata da Friscia e Lipari, Hunziker e Scotti tornano da lunedì 24 marzo dietro al bancone di Striscia la notizia. I due hanno esordito al timone del tg satirico nella stagione 2015-2016 e si apprestano a iniziare la loro decima stagione consecutiva. "Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia 21esima edizione", ha detto la showgirl nel comunicato diffuso alla vigilia della puntata.

Un entusiasmo condiviso anche da Gerry: "In questo clima di complottenza l’unica certezza che ci rimane è sedersi dietro il bancone di Striscia. Farlo in compagnia di Michelle aggiunge quel sano piacere di connivenza, ormai trentennale. Certo non provoca inappetenza".