Lorella Boccia sbaglia rete a UnoMattina Weekly: dà la linea al Tg5 invece che al Tg1

Gaffe di Lorella Boccia a UnoMattina Weekly: la conduttrice dà la linea al Tg5 anziché al Tg1. Si corregge in un lampo, ma il video del momento gira sui social e accende i commenti sulla rete.

Un secondo, forse due. Il tempo di pronunciare la frase, accorgersi dell'inciampo e rimediare. Nella puntata di sabato 18 luglio di UnoMattina Weekly, Lorella Boccia ha chiuso il collegamento passando la linea al telegiornale sbagliato: "Linea al Tg5". Peccato che il programma vada in onda su Rai 1, dove il notiziario di riferimento è ovviamente il Tg1. La conduttrice si è corretta subito, ma tanto è bastato per trasformare quei pochi secondi nel momento più commentato della mattinata televisiva.

L'inciampo in diretta

La conduttrice stava salutando gli ospiti dell'intervista, i cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili, prima di passare la linea al telegiornale. Al posto del Tg1, dalla sua bocca è uscito il nome del competitor Mediaset. Un lapsus classico, di quelli che chiunque abbia lavorato in diretta conosce bene, e che Boccia ha corretto senza esitazioni nel giro di un istante.

Il video virale

Tra i primi a rilanciare il segmento è stato Marco Salaris, l'account social noto come @seelallero, tra i più rapidi a intercettare gli episodi curiosi del piccolo schermo. La clip con l'errore ha iniziato a circolare in poche ore, raccogliendo condivisioni e una lunga scia di commenti.

Tra le reazioni, non sono mancate le frecciate verso la conduttrice. "Quello che apprezzo della Boccia è che non faccia assolutamente nulla per nascondere la propria inadeguatezza", ha scritto un utente, in uno dei messaggi più ripresi. Altri, al contrario, hanno derubricato l'accaduto a normale incidente da diretta, ricordando quante volte gaffe simili abbiano coinvolto professionisti ben più navigati.

Per Lorella Boccia si tratta della seconda stagione alla guida di UnoMattina Weekly, il contenitore del weekend che accompagna il pubblico di Rai 1 nelle mattine estive insieme a Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. Un ruolo che ha consolidato il percorso dell'ex ballerina di Amici verso la conduzione del daytime della rete ammiraglia. A dispetto di una semplice gaffe.