Salvo Sottile è il nuovo conduttore di Ore 14 al posto di Milo Infante, FarWest potrebbe andare ad Antonino Monteleone

La Direzione Approfondimento Rai ha affidato a Salvo Sottile il prezioso programma pomeridiano Ore 14, che porta con sé anche lo speciale Ore 14 sera, al posto di Milo Infante, pronto a passare a Mediaset. FarWest, rimasto orfano di Sottile, potrebbe andare ad Antonino Monteleone.

La Direzione Approfondimento Rai ha affidato a Salvo Sottile il prezioso programma pomeridiano Ore 14, che porta con sé anche lo speciale Ore 14 sera, al posto di Milo Infante, pronto a passare a Mediaset nella doppia veste di conduttore di punta di un programma di cronaca in prime time e condirettore di VideoNews. A dare la notizia in anteprima è stato il sito Davide Maggio.

Antonino Monteleone verso FarWest: "Sarà sullo stile di Le Iene Inside"

Per FarWest invece si apre un'altra possibilità e il nome al momento sembra essere entrato nei radar dei dirigenti Rai in maniera più insistente. Parliamo di Antonino Monteleone, che da lunedì 15 giugno è impegnato con Filo Rosso su Rai 3, affiancato da Adele Grossi, volto di RaiNews24. A riportarlo è il sito Affari Italiani, che spiega anche come potrebbe cambiare il contenitore rimasto orfano di Salvo Sottile, prendendo spunto proprio da Le Iene, vecchio domicilio di Monteleone: "Il programma cambierà radicalmente il formato per diventare un appuntamento più di inchieste e meno di talk show. Lo studio sarà utilizzato solamente per il lancio dei servizi, come accade alle Iene. Anzi, l’idea che sembra prevalere in queste ore è di fare diFar West un appuntamento sullo stile di Iene inside".

Milo Infante a Mediaset è tutto da definire

Intanto Milo Infante è sbarcato a Mediaset ed è stato accolto con una cena di benvenuto in azienda, stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela sul settimanale Chi. Ancora incerto il suo posizionamento in prima serata, sebbene Fanpage.it nelle ultime ore abbia appreso di una carta Mario Giordano da poter giocare su Italia 1 per fargli posto nel prime time di Rete 4. La convivenza con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi è altro tassello da posizionare, mentre questo valzer delle poltrone prende nuovamente il sopravvento a poche settimane dalle presentazioni dei palinsesti Rai e Mediaset, quest'anno il 3 luglio ad Ancona (per la tv di Stato) e regolarmente a Cologno (in data ancora da definire) per l'emittente di Pier Silvio Berlusconi.