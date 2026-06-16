Salvo Sottile verso la conduzione di Ore 14: sarà lui a prendere il posto di Milo Infante

Salvo Sottile verso Ore 14 al posto di Milo Infante, passato a Mediaset. Indiscrezioni Adnkronos sulla scelta Rai in vista del Cda di giovedì e dei palinsesti 2026/2027.

A poche ore dalla seduta del Cda che giovedì definirà i palinsesti Rai della prossima stagione, prende corpo l'ipotesi di un passaggio di Salvo Sottile alla guida di Ore 14 e Ore 14 Sera su Rai2. Gli spazi di approfondimento pomeridiano e serale, finora condotti da Milo Infante, restano scoperti dopo l'addio del giornalista, ufficializzato la settimana scorsa con il trasferimento a Mediaset.

L'indiscrezione e i possibili assetti

A riportare l'ipotesi è l'Adnkronos, che la attribuisce a fonti vicine ad ambienti televisivi. Nelle prossime settimane format e titolo del programma potrebbero comunque subire variazioni, in vista della nuova conduzione e di eventuali cambiamenti nella squadra degli autori.

Il nome di Sottile circolava già nei giorni scorsi tra le ipotesi per la sostituzione di Infante, accanto a quelli di Massimo Giletti e Tiberio Timperi. Un'eventuale conferma porterebbe però una conseguenza diretta: l'addio di Sottile a Far West, il programma di Rai3 che conduce attualmente.

Antonino Monteleone verso Far West

Proprio su questo fronte si apre un secondo dossier. A Far West (o comunque nello spazio occupato da Far West, e quindi da Sottile) potrebbe arrivare Antonino Monteleone, che sulla stessa rete ha debuttato ieri con Filorosso al fianco di Adele Grossi. Un esordio che ha fatto il possibile dati gli ascolti: 3.7% di share con 496mila spettatori netti in una serata che vedeva comunque una partita dei Mondiali, quella tra Belgio ed Egitto, e la concorrenza ancora di un programma consolidato come Quarta Repubblica.

Le valutazioni della Rai sono ancora in corso, ma il nome dell'erede di Milo Infante sembra essere quello: Salvo Sottile. Giovedì si riunirà il Cda che dovrà comporre la lista di nomi e programmi in vista della presentazione dei palinsesti, attesa il 3 luglio ad Ancona.