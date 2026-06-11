Milo Infante via dalla Rai, chi lo sostituirà a Ore 14? Da Sottile a Timperi passando per Giletti e i giornalisti dei TG

Milo Infante vola a Mediaset lasciando in Rai un vuoto che è necessario colmare. Spuntano i primi nomi: tra i più papabili quello di Salvo Sottile, ma non si escludono le ipotesi Massimo Giletti, in pieno piano di riconciliazione con la Rai, e Tiberio Timperi, con una virata netta sull’intrattenimento. Poi ci sarebbero anche alcuni giornalisti dei TG. Il totonomi è ufficialmente partito.

La Rai perde un altro volto storico dell'azienda, Milo Infante, il cui passaggio a Mediaset è stato ufficializzato dall'azienda di Pier Silvio Berlusconi con una nota che ha confermato le dimissioni del giornalista. Un trasloco televisivo che apre nuovi scenari e che costringe la dirigenza di Viale Mazzini a fare i conti con la necessità di dover sostituire un nome che, soprattutto nell'ultimo anno, aveva portato risultati eccellenti agli ascolti tv. Inizia ufficialmente il totonomi e sul tavolo ci sono volti già conosciuti e protagonisti del palinsesto della scorsa stagione, come Salvo Sottile, Massimo Giletti a cui si aggiunge l'ipotesi Tiberio Timperi, oltre ad alcuni giornalisti dei TG.

Milo Infante passa a Mediaset, per Ore 14 spunta Salvo Sottile

Un'offerta economica impossibile da rifiutare quella proposta da Mediaset a Milo Infante che, stando alle ultime indiscrezioni, entrerebbe a Cologno Monzese con la nomina di condirettore di Videonews, in lizza per un posto nella prima serata di Canale 5 e, infine per una seconda serata, un progetto che sarebbe nei radar dell'emittente da un po'. Dal momento che Ore14, sia nella versione pomeridiana che in quella serale, macinava ottimi ascolti per la seconda rete, è improbabile che la Rai decida di chiuderlo, ragion per cui si riflette su chi potrebbe prendere le redini del programma, considerando che il prossimo 3 luglio c'è anche la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 ad Ancona. L'obiettivo è quello di non perdere un pubblico che, in quest'anno, complice anche il caso Garlasco, si è dimostrato particolarmente ricettivo sul genere crime in tv. Il nome che avanza tra i corridoi di Viale Mazzini sarebbe quello di Salvo Sottile, giornalista già al timone di FarWest su Rai3, per anni volto di Rete4, e già addentro alla gestione delle dinamiche della cronaca nera.

Le ipotesi Tiberio Timperi o giornalisti dei TG

Secondo Repubblica ci sarebbe anche l'ipotesi di trasformare quello spazio in un contenitore di intrattenimento, che andrebbe così a scontrarsi con il daytime di Rai1 de La volta buona. In quest'ottica, quindi, si è pensato che potesse conquistare la conduzione Tiberio Timperi, già volto della mattina di Rai1. Sempre sul quotidiano si avanza l'ipotesi che lo spazio di attualità su Rai2 non debba essere toccato e si starebbe valutando l'ipotesi di affidare la fascia a uno dei giornalisti dei telegiornali. Nel novero nei nomi possibili, verrebbe da pensare a giornalisti come Alessio Zucchini, mezzobusto del Tg1, ma già alla conduzione di programmi come Unomattina Estate, al cui timone è stato dal 2013 al 2016, o Francesco Giorgino, storico volto del TG1, di cui è stato anche vicedirettore prima di diventare Direttore editoriale per l’offerta informativa, che potrebbe riguadagnare spazio nel daytime. Verrebbe, inoltre, da ipotizzare anche Gianluca Semprini, volto noto in azienda, già alla conduzione di Storie Italiane, La vita in diretta Estate ed Estate in Diretta, il ché lo renderebbe perfettamente in linea con le aspettative sulla fascia in questione.

Massimo Giletti tra i nomi al posto di Infante

Tra i nomi che potrebbero concorrere alla poltrona di Milo Infante c'è anche quello di Massimo Giletti. Il giornalista è stato al timone de Lo Stato delle Cose su Rai3 e al centro anche di una querelle in merito alla chiusura anticipata del programma, smentita dalla Rai. Il contratto di Giletti è stato al centro di diverse trattative e pare che, alla fine, si sia trovata una quadra con l'azienda. L'addio del giornalista di Ore14 potrebbe quindi aprire una nuova possibilità per il giornalista che, quindi, potrebbe accaparrarsi un programma quotidiano e, magari, riconfermare una prima serata. D'altra parte, è stato lui stesso a dirlo: "Voglio finire la mia carriera in Rai".