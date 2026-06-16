Francesca Fialdini dice no a Domenica In e manda un messaggio a Milly Carlucci: uno spazio per lei a Ballando?

La conduttrice chiude Da noi… a ruota libera confermando il ritorno del programma a settembre e che non sarà nella squadra della prossima Domenica In. Poi un messaggio alla conduttrice: “Quest’anno è stato speciale anche grazie a lei”.

La chiusura della stagione di Da noi… a ruota libera si attendeva come un momento che avrebbe svelato le geometrie della domenica pomeriggio di Rai1 del prossimo anno. Da settimane si parlava di Francesca Fialdini come predestinata ad avere un ruolo nella nuova Domenica In, ma l'appuntamento che la conduttrice ha dato al pubblico per il mese di settembre lascia in realtà intendere che il programma resta lì dov'è, confermato ancora per una stagione.

Nessun passaggio a Domenica In, che quindi ad oggi, quando mancano poco più di due settimane allo svelamento dei palinsesti per la prossima stagione, non ha ancora una struttura definita né una conduzione. Fialdini si è detta non interessata al contenitore domenicale e a questo punto si dovrà capire se la presenza per il prossimo anno di Mara Venier, alla quale la Rai ha chiesto ancora una volta di restare, sarà in solitaria, o accompagnata da altri volti dell'azienda.

Dopo l'edizione complessa che si è conclusa nelle scorse settimane, Domenica In ha certamente bisogno di un rinnovo e i nomi in circolazione per affiancare Venier sono diversi, da Bianca Guaccero a Pino Strabioli, passando per Alberto Matano che però sembra uscito definitivamente dalla rosa dei papabili perché dovrà occuparsi, molto probabilmente, del suo spazio in prima serata.

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Quel che pare certo, salvo cambiamenti dell'ultima ora, è che con Venier non ci sarà Francesca Fialdini, che oltre al suo spazio della domenica pomeriggio sembra immaginare altri lidi, come le sue parole in chiusura di trasmissione lasciano intendere. Il riferimento è al sabato sera e a Milly Carlucci: "Per me è stato un anno speciale anche grazie a questa donna che ringrazio pubblicamente. Vi voglio bene, buona estate e fate girare la ruota della vostra vita!". I ringraziamenti a Carlucci sono ovviamente riferiti all'occasione di Ballando con le Stelle, dove Fialdini ha brillato al netto dell'infortunio, ma anche alla possibilità di partecipare come giudice a Canzonissima. E chissà che la prospettiva della rivoluzione di Ballando, con Selvaggia Lucarelli quasi certamente in uscita dal cast, non possa aprirsi uno spazio proprio per Fialdini. i