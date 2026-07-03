Giampaolo Rossi sul ritorno di Amadeus in Rai: “Dovrebbe esserci un’idea editoriale per parlarne”

Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai, risponde alla presentazione dei Palinsesti 2026/2027 sul possibile ritorno di Amadeus. Al momento, le possibilità sarebbero più che remote, anche per la mancanza di un progetto editoriale adatto al conduttore.

Nella giornata di venerdì 3 luglio, ad Ancona, si è svolta la presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027. Nel raccontare l'anno televisivo che verrà, tra conferme e qualche sporadica novità, con la notizia della chiusura anticipata del contratto di Amadeus con Warner Bros Discovery, era inevitabile la domanda su un possibile ritorno del conduttore in Rai, considerando che il successo dei programmi da lui condotti prima del suo trasloco televisivo, è un tema che torna ciclicamente.

La risposta di Giampaolo Rossi

A rispondere è stato l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ha chiarito quali potrebbero essere gli scenari possibili, ma lasciando intendere che, almeno per il momento, un ritorno di Amadeus in casa Rai, non sarebbe contemplato. D'altra parte, lo aveva già lasciato intendere in precedenti interviste sull'argomento. La questione, secondo Rossi, ruoterebbe attorno alla mancanza di un progetto editoriale nel quale far convergere un eventuale rientro del conduttore:

Quando si va via, si genera comunque una tensione, un dispiacere, come una storia che si interrompe, pur riconoscendo una legittimità della scelta, soprattutto dal punto di vista professionale. La Rai è un’azienda aperta, non pone chiusure di nessun tipo, se ne andò anche Pippo Baudo negli anni 80, andando a fare il direttore artistico a canale 5, tornando dopo un anno. Siamo accoglienti, perché è un racconto complessivo. Amadeus dovrebbe esserci un’idea editoriale e allora lì si potrebbe parlare di un progetto. Oggi la Rai è piena di talent di altissimo livello, da Conti a De Martino, che hanno sostituito Amadeus quando è andato via e con grande successo.

Il futuro di Amadeus in televisione

Per il presentatore, infatti, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella di avvicinarsi a Mediaset, dove già si vocifera di un possibile corteggiamento da parte di Maria De Filippi che lo avrebbe chiamato al posto di Anna Pettinelli, che invece vedremo su Rai1 a Tale e Quale Show. Nulla di certo, ovviamente, ma dal punto di vista della Rai è chiaro che, ad oggi, la volontà di far rientrare un nome che ha portato loro successo, ma che è anche andato via in un momento particolarmente florido della sua carriera, non sarebbe poi così immediata. Rossi cita Pippo Baudo che, di fatto, tornò dopo solo un anno e non è da escludere che in futuro possa accadere la stessa cosa. Oggi il futuro di Amadeus sul piccolo schermo è incerto e non è da escludere che possa restare forzatamente a riposo per un po'.