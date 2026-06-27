spettacolo
video suggerito
video suggerito

Il futuro di Amadeus dopo l’addio a NOVE è un’incognita: “Potrebbe restare sul divano”

Tra le ipotesi di un passaggio a Mediaset e un ritorno in Ra che pare prima o poi inevitabile, Amadeus non esclude il ritiro, naturalmente temporaneo, per ricaricare le pile e tornare dopo un periodo di pausa.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Andrea Parrella
Immagine

Ma quindi Amadeus sarà l'ennesimo affare di Pier Silvio Berlusconi? Oppure tornerà in Rai pronto al purgatorio?

Le ipotesi future dopo l'addio del conduttore a NOVE, con risoluzione anticipata del contratto, lasciano spazio a tante interpretazioni e svariati scenari, tutti plausibili e tutti fumosi. Perché che Amadeus possa mettere piede stabilmente a Mediaset, dopo l'esperienza ad Amici con Maria De Filippi, non sarebbe fantascienza; così come un ritorno a casa, quella Rai cui ha detto addio due anni fa, è uno scenario quasi inevitabile del futuro, ma non per forza nell'immediato.

Non solo perché l'amministratore delegato Rossi ha chiuso le porte a un ritorno in Rai per Amadeus alcune settimane fa, ma anche perché in questo momento sembrano mancare gli spazi per un rientro a stretto giro. Salvo che il conduttore non accetti di ripartire dal basso, un purgatorio appunto, non sarebbero molte le piazze disponibili per fargli spazio e manca, forse, la costruzione dell'attesa, i margini per la stesura della narrazione del ritorno.

Leggi anche
Amadeus lascia Warner Bros. Discovery: risolto il contratto con NOVE

E se Amadeus restasse fermo per un po' di tempo? A caratterizzare gli ultimi due anni del conduttore è stato una specie di paradosso, perché Amadeus è stato presente in Tv quasi tutti i giorni, spesso in due momenti diversi quando andava in prima serata con la Corrida, per alcuni periodi anche su due emittenti diverse quando era giudice ad Amici. Eppure, il suo è stato un iper presenzialismo quasi trasparente.

Ecco che l'ipotesi di un ritiro temporaneo potrebbe essere non solo curativa, ma strategica. Non a caso i ben informati con cui siamo riusciti a parlare in queste ore hanno sintetizzato in una frase precisa e sintetica la situazione: "Potrebbe andare in Rai, ma anche stare comodamente sul divano". 

Staremo a vedere e l'annuncio della risoluzione del contratto con NOVE a pochi giorni dalla settimana in cui Mediaset e Rai lanceranno i palinsesti per il prossimo anno potrebbe non essere un caso.

Certo è che questa sessione estiva di telemercato si sta mostrando insospettabilmente movimentata: dal caso Milo Infante all'addio di Sciarelli a Chi l'ha visto?, fino all'uscita di Amadeus da NOVE, non si può stare tranquilli un giorno.

Immagine
Intervista
Marco Civoli: “La frase per la vittoria del Mondiale ispirata da Wim Wenders e i Pooh. Mai temuto rivalità con Caressa”
Su Adani: “Pur non essendo stato un fuoriclasse da calciatore, è riuscito a reinventarsi in un altro ruolo”
Sull’addio del 2022: “Non potevo rimanere con Alessandra De Stefano come direttore”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views