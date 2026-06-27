Il futuro di Amadeus dopo l’addio a NOVE è un’incognita: “Potrebbe restare sul divano”

Tra le ipotesi di un passaggio a Mediaset e un ritorno in Ra che pare prima o poi inevitabile, Amadeus non esclude il ritiro, naturalmente temporaneo, per ricaricare le pile e tornare dopo un periodo di pausa.

Ma quindi Amadeus sarà l'ennesimo affare di Pier Silvio Berlusconi? Oppure tornerà in Rai pronto al purgatorio?

Le ipotesi future dopo l'addio del conduttore a NOVE, con risoluzione anticipata del contratto, lasciano spazio a tante interpretazioni e svariati scenari, tutti plausibili e tutti fumosi. Perché che Amadeus possa mettere piede stabilmente a Mediaset, dopo l'esperienza ad Amici con Maria De Filippi, non sarebbe fantascienza; così come un ritorno a casa, quella Rai cui ha detto addio due anni fa, è uno scenario quasi inevitabile del futuro, ma non per forza nell'immediato.

Non solo perché l'amministratore delegato Rossi ha chiuso le porte a un ritorno in Rai per Amadeus alcune settimane fa, ma anche perché in questo momento sembrano mancare gli spazi per un rientro a stretto giro. Salvo che il conduttore non accetti di ripartire dal basso, un purgatorio appunto, non sarebbero molte le piazze disponibili per fargli spazio e manca, forse, la costruzione dell'attesa, i margini per la stesura della narrazione del ritorno.

E se Amadeus restasse fermo per un po' di tempo? A caratterizzare gli ultimi due anni del conduttore è stato una specie di paradosso, perché Amadeus è stato presente in Tv quasi tutti i giorni, spesso in due momenti diversi quando andava in prima serata con la Corrida, per alcuni periodi anche su due emittenti diverse quando era giudice ad Amici. Eppure, il suo è stato un iper presenzialismo quasi trasparente.

Ecco che l'ipotesi di un ritiro temporaneo potrebbe essere non solo curativa, ma strategica. Non a caso i ben informati con cui siamo riusciti a parlare in queste ore hanno sintetizzato in una frase precisa e sintetica la situazione: "Potrebbe andare in Rai, ma anche stare comodamente sul divano".

Staremo a vedere e l'annuncio della risoluzione del contratto con NOVE a pochi giorni dalla settimana in cui Mediaset e Rai lanceranno i palinsesti per il prossimo anno potrebbe non essere un caso.

Certo è che questa sessione estiva di telemercato si sta mostrando insospettabilmente movimentata: dal caso Milo Infante all'addio di Sciarelli a Chi l'ha visto?, fino all'uscita di Amadeus da NOVE, non si può stare tranquilli un giorno.