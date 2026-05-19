Affari Tuoi, la puntata del 19 maggio: Laura da Firenze perde tutto alla Regione Fortunata, nel pacco c’erano 30mila euro

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 19 maggio, è stata Laura da Firenze, infermiera che si occupa di assistenza domiciliare ai pazienti. La concorrente toscana ha giocato accompagnata da Andrea, medico e suo compagno da cinque anni. Fin dalle prime battute Stefano De Martino ha ribattezzato Laura con il soprannome di Elsa, per via di una certa somiglianza — tutta da verificare, ma accettata con ironia — con il celebre personaggio di Frozen. La serata si è conclusa nel peggiore dei modi: la Regione Fortunata non ha sorriso a Laura, che è tornata a casa senza un euro. Nel suo pacco, il numero 15, c'erano 30mila euro. L'oggetto misterioso della serata era un'invenzione di Herbert Ballerina: i "tappi per la bocca", ribattezzati con il nome decisamente evocativo di Russo-Stop. Il jackpot di Gennarino valeva questa sera 5mila euro.

La partita di Laura ad Affari Tuoi

La serata è iniziata subito in salita, con una brutalità quasi comica nella sua spietatezza. Al primo tiro, Laura ha chiamato il pacco numero 5 della Liguria: dentro c'erano 300mila euro. Via, subito. Al secondo tiro ha scelto il pacco numero 8 della Sardegna, che era il pacco nero: anche lì, 300mila euro. In due mosse, 600mila euro erano già spariti dal tabellone. Stefano De Martino ha commentato con la sua consueta leggerezza: "Con due tiri, abbiamo fatto fuori 600mila euro." Il terzo pacco, il 19 del Molise, ha offerto un momentaneo sollievo con lo zero euro, accompagnato dal sospiro di tutto lo studio. Al quarto tiro è sparito anche il Russo-Stop, l'oggetto misterioso della serata. Al quinto pacco, il 2 della Calabria, sono andati via i 50mila euro.

Al sesto tiro la situazione richiedeva un pacco blu per rientrare in parità prima della prima offerta del Dottore. Laura ha scelto il 9 della Valle d'Aosta: dentro c'erano 200mila euro. Partita nerissima, già compromessa prima ancora di entrare nel vivo.

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Il Dottore ha aperto le danze con un cambio. Laura ha accettato, lasciando il suo pacco numero 10 per l'11. Curiosità amara: nel pacco 10 c'erano 100 euro — un pacco blu, come già le altre sere aveva portato fortuna. La fase successiva ha filato via liscia: pacco numero 1 della Basilicata con 50 euro, poi 1 euro. Il Dottore ha alzato la posta con un'offerta da 15mila euro. Laura ha rifiutato e ha continuato. Ma il pacco 17 del Trentino Alto Adige ha portato via anche i 100mila euro. Il 18 della Sicilia ha rivelato 15mila euro.

A quel punto la situazione era cinque pacchi blu contro quattro rossi — 10mila, 20mila, 30mila e 75mila euro. L'ultimo tiro prima della terza offerta del Dottore ha eliminato i 10mila. Il Dottore ha quindi proposto un nuovo cambio: Laura ha accettato, passando al pacco 15 e chiamando il suo 11. Dentro però c'era un rosso: 20mila euro. I rossi rimasti erano ormai solo i 30mila e i 75mila, e servivano necessariamente due pacchi blu consecutivi.

Il finale di Laura ad Affari Tuoi: la Regione Fortunata non basta

La situazione era già senza vie d'uscita comode. Laura ha chiamato il pacco 14 del Friuli Venezia Giulia: dentro c'erano i 75mila euro. L'ultimo rosso rimasto era quello da 30mila. Ha chiamato il pacco 7 del Veneto: 30mila euro, proprio lì. La partita era finita nel modo peggiore possibile con il suo pacco che custodiva l'ultimo valore rosso rimasto sul tabellone.

Ma c'era ancora una carta da giocare: il pacco Ballerina. Laura lo aveva con sé, e Martina Miliddi è uscita sulle note di Mambo n°5, regalando come sempre il suo momento di spettacolo allo studio. Poi è arrivata la Regione Fortunata.

Per i 100mila euro Laura ha scelto la Liguria, la stessa regione che al primo tiro le aveva portato via il premio massimo — quasi un cerchio che si chiudeva. Per i 50mila ha puntato sul Piemonte. Nessuna delle due ha funzionato. Laura ha lasciato lo studio di Affari Tuoi a mani vuote, con nel cuore il rimpianto di una partita che fin dal primo minuto non aveva mai davvero girato dalla sua parte. Nel pacco 15 c'erano 30mila euro: non una fortuna, ma avrebbero fatto comunque la differenza.