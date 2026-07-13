Panatta a Bertolucci: “Eri spazientito nella telecronaca in 3 a Wimbledon”, “Non è facile credimi”

Panatta e Bertolucci scherzano nel loro podcast sulla finale di Wimbledon raccontata per l’occasione in tre, con Ljubicic ed Elena Pero al fianco di “braccio d’oro”

Il "no trip for cats" ha ufficializzato il trionfo di Sinner a Wimbledon 2026. L'ex "braccio d'oro" del tennis italiano in telecronaca su Sky con Ivan Ljubicic ed Elena Pero ha raccontato l'intensa finale contro Zverev emozionandosi ed emozionando per il successo del numero uno del mondo. Ne ha viste tante Bertolucci che con Adriano Panatta, suo amico ed ex compagno di tante battaglie sportive in campo, ha poi commentato il tutto nel seguitissimo podcast "La telefonata".

Bertolucci, Panatta e la finale di Wimbledon

Tra il serio e il faceto, i due si sono interfacciati proprio sulla telecronaca dell'ultimo atto dei Championships raccontato con un insolito trio e non nella solita formazione di coppia con Elena Pero. Questa volta infatti in sede di commento c'è stato anche un altro ex campione come Ivan Ljubicic. Panatta ha un po' stuzzicato Bertolucci: "Mi era stato detto che in tre non si poteva fare. Invece si può fare". La voce di Sky ha confermato le difficoltà del lavoro, con il suo interlocutore che ha provato a saperne di più: "Però io ti sento, sai. Capisco quando ti spazientisci".

La telecronaca a tre di Wimbledon

A questo punto Paolo Bertolucci si è lasciato andare: "Eh, lo so. Non è facile, perché devi guardare la partita, mantenere l'attenzione, seguire tutto: la telecronaca, la pubblicità… Poi parla lui, poi parli tu. Non è una cosa semplice". E qui Panatta anche con un velato doppio senso ha insistito: "Per trovare i tempi giusti ci vuole, secondo me, molto affiatamento. Bisogna farlo molto spesso così prendete dimestichezza. Poi ho visto che la Pero ti fa un sacco di domande: ‘Adesso cosa farà? Adesso cosa farà Sinner?'. L'indovino, praticamente". Se vai a leggere, io avevo detto che ci sarebbe stato un set deciso al tie-break e che quello poteva vincerlo Zverev se avesse servito bene. E avevo detto anche che, secondo me, la partita sarebbe finita in quattro set. Segnatelo, scrivilo bene. L'avevo detto il giorno prima".

Quello che è certo è che la finale di Wimbledon ha fatto registrare numeri importanti, così come tutto il torneo che è stato il migliore di sempre in termini di audience per Sky. 5 milioni 800 mila spettatori unici medi nelle due settimane della 139esima edizione dei Championships, e 4 milioni 215 mila spettatori medi complessivi in total audience per la finale, con il 33,8% di share. Un successo vero e proprio, che certifica anche la bontà del lavoro del trio Bertolucci, Ljubicic, Pero.