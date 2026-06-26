Adani impazzisce in telecronaca dopo il gol dell’Ecuador, urla in diretta: “Non ho da aggiungere altro”

Lele Adani perde il controllo in telecronaca dopo la vittoria dell’Ecuador e urla in diretta: “Anche l’impossibile può diventare possibile!!!”.

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La vittoria dell'Ecuador contro la Germania consegna alla squadra sudamericana un'insperata qualificazione ai sedicesimi dei Mondiali. Il 2-1 maturato in rimonta contro i ben più quotati tedeschi fa esaltare Lele Adani. Il commentatore Rai, in telecronaca al fianco di Alberto Rimedio, impazzisce al gol di Plata che consegna all'Ecuador i tre punti decisivi. Adani non riesce a trattenersi. È un po' il suo marchio di fabbrica che per certi versi divide il pubblico da casa che sui social ha commentato quanto accaduto. Al gol dell'Ecuador ecco che Adani non riesce a trattenersi:

"Crolla il New Jersey! Tutto lo stadio balla! Una gioia incredibile! Non smette di sognare questa squadra che aveva fatto così bene alle qualificazioni, Neuer incredulo davanti ai piccoli che vogliono diventare grandi". Adani non riesce a fermarsi e a fine partita, guardando l'Ecuador festeggiare si lasciare andare ulteriormente urlando al microfono lasciando anche Rimedio senza parole: "Ovviamente non ho da aggiungere altro".

Adani al termine della partita, vedendo i calciatori dell'Ecuador piangere dalla gioia e il popolo sudamericano sugli spalti esultare per quell'impresa si emoziona. Parla della bellezza del calcio e non si trattiene: "Tutto portava alla disfatta ma se ci credi e hai un popolo che per tre giorni dice: ‘Se puede' allora ci credi guardi il cielo e pensi che anche l'impossibile possa diventare possibile!!!". In 20 secondi Adani si lascia letteralmente andare senza freni e urla: "Queste cose te le dà il calcio, queste lacrime te le dà il calcio!!! E anche quando sembra difficile l'Ecuador rimane dentro e il Mondiale per chi ci crede continua".

Alberto Rimedio a quel punto non può davvero aggiungere altro lasciando proprio ad Adani la firma finale su quella telecronaca. Sui social i tifosi però si dividono: "Adani si lascia andare ad un festeggiamento finale che ha del patetico – scrive qualcuno mentre altri sottolineano ancora –. Ma è impazzito? Secondo me nemmeno in Ecuador hanno strillato quanto Adani per il loro gol". Insomma, il tema delle telecronache così urlate nel calcio continua a dividere un po' l'opinione pubblica e i tifosi da casa. Qualcuno sottolinea anche il tema dell'imparzialità: "Un telecronista dovrebbe essere imparziale. Ma Adani sta facendo un tifo scatenato per Ecuador".