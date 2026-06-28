Fernandez e Martin sconvolti per la caduta di Bezzecchi, non sapevano nulla: lo scoprono in diretta

Raul Fernandez e Jorge Martin scoprono della brutta caduta di Bezzecchi solo dopo la gara. Lo scoprono nel retropodio: “Come sta Marco?”.

Marco Bezzecchi ha tenuto col fiato sospesi tutti dopo la bruttissima caduta all'inizio del Gp di MotoGP ad Assen. Il pilota dell'Aprilia vola letteralmente via sulla ghiaia rotolando più volte a terra con violenza.L'impatto col suolo è di fatto violentissimo anche se la gara non si è fermata. Subito sul pilota italiano i medici per gli accertamenti del caso. Bezzecchi è sembrato subito cosciente, ha reagito e dopo le prime cure è stato poi trasferito all'ospedale di Groningen.

Nel frattempo in pista gli altri piloti chiaramente non sapevano cosa fosse accaduto a Bezzecchi e scoprono tutto solo a gara finita quando i primi tre a salire sul podio, ovvero Ogura, Raul Fernandez e Martin, si ritrovano a vedere gli highlights della gara prima della premiazione. A un certo punto viene mostrata l'immagine della terrificante caduta di Bezzecchi e i tre, soprattutto Fernandez e Martin, restano senza parole, sconvolti. Fernandez soprattutto si volta verso la telecamera e chiede subito informazioni del Bez: "Sta bene? Ora come sta? Sta bene Marco?".

I tre piloti restano letteralmente senza parole per quanto accaduto a Bezzecchi. Fernandez chiede informazioni alle persone poste proprio lì nel retropodio. Allo spagnolo rispondono che Bezzecchi sta bene e così i tre tornano a guardare la gara. Di certo vedere un loro compagno rotolare sulla ghiaia deve essere stato duro da sopportare. La preoccupazione dei piloti dimostra comunque anche quanta unione ci sia tra tutti nonostante la rivalità in pista. Ebbene Bezzecchi dopo i primi accertamenti al centro medico che non hanno evidenziato problematiche serie, specie per la mobilità degli arti, dopo aver lamentato dolore cervicale è stato trasferito all'ospedale universitario di Groningen per ulteriori esami.

Il momento in cui i due piloti spagnoli chiedono informazioni su Bezzecchi.

Questo il comunicato ufficiale di Aprilia: "Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)". Un modo per escludere completamente e definitivamente ogni tipo di lesione o problema.