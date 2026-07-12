Anche il CT della Svizzera attacca l’Argentina, Yakin: “Giocando 11 contro 11 passavamo noi”

Yakin dopo Argentina-Svizzera ha contestato la decisione arbitrale che ha prodotto l’espulsione di Embolo, decisione che ha deciso la sfida dei Mondiali.

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Le polemiche arbitrali hanno riguardato pure Argentina-Svizzera. Una via l'altra le partite della Seleccion sono finite nell'occhio del ciclone. Era stato così agli ottavi con l'Egitto mentre la partita dei quarti è stata contrassegnata dall'espulsione di Embolo, autore di una sciocca simulazione, punita con il secondo cartellino. Il VAR ha corretto, l'arbitro lo ha buttato fuori. Sarà Argentina-Inghilterra in semifinale. Il CT della Svizzera Murat Yakin dopo il match ha polemizzato per quella decisione, rilanciando dicendo che se le squadre fossero rimaste in parità numerica, l'esito sarebbe stato differente.

Yakin: "Fa molto male, in undici avremmo vinto noi"

Il rosso a Embolo fa parte della storia di questi Mondiali, soprattutto di quelli della Svizzera, che è tornata tra le prime otto dopo oltre settant'anni. Yakin, che ha condotto la squadra ai quarti dei Mondiali, dopo aver fatto la stessa cosa agli Europei due anni fa, a caldo ha detto parole forti, puntando il dito contro l'arbitro: "Naturalmente sono orgoglioso della mia squadra e del modo in cui è rientrata in partita. Dopo l’1-1 avevamo l’inerzia dalla nostra parte: undici contro undici oggi avremmo vinto noi. Fa molto male. All’inizio non c’era alcun motivo per ammonire il giocatore argentino; che un errore dell’arbitro finisca poi per portare a una decisione a nostro sfavore non fa parte del calcio. Mi dispiace soprattutto per i miei giocatori".

Il cartellino giallo che produce il rosso di Embolo.

"Questa regola non ha a che fare con il calcio"

Poi ha continuato aggiungendo: "È una regola che non ha nulla a che vedere con il calcio. Oggi ne abbiamo pagato le conseguenze. Per me è assolutamente incomprensibile: quella regola ha rovinato la nostra partita. Prima c’erano state situazioni con gambe tese e gomitate, ma non era successo nulla. Embolo è distrutto. Fa male a lui, fa male a noi".

Freuler durissimo: "Non so cosa ci faccia quest'arbitro ai Mondiali"

Remo Freuler, uno dei senatori della squadra, si è scagliato contro l'arbitro, puntando il dito contro il direttore di gara: "Quel cartellino rosso ha cambiato tutto. Giocare 50 minuti in inferiorità numerica contro l'Argentina è stato determinante. Non capisco come il VAR possa intervenire in una situazione del genere, è semplicemente un disastro. Non so cosa ci faccia questo arbitro qui. Nel primo tempo anche gli argentini si sono lasciati cadere in diverse occasioni. Perché il VAR non è intervenuto? Non lo capisco".