Chi ha vinto più volte i Mondiali di calcio, l’albo d’oro e la classifica con tutti i vincitori

Il Brasile è e resterà la squadra con più Mondiali vinti. L’Argentina ne ha 3 e vincendo aggancerebbe l’Italia, la Spagna ha vinto solo nel 2010.

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Spagna o Argentina. Una delle due vincerà la Coppa del Mondo 2026. La classifica all-time si modificherà, l'albo d'oro cambierà e in ogni caso in modo sostanziale. La Spagna vuole il bis, il secondo trofeo, mentre l'Argentina va per il poker, se riuscirà a vincere la finale – in programma domenica 19 luglio alle 21 – otterrà il quarto titolo della sua storia e sarebbe seconda solo al Brasile, che resta e resterà la nazionale con il maggior numero di trofei. Vincendo l'Argentina aggancerebbe l'Italia a quota 4 vittorie.

Quanti Mondiali hanno vinto Argentina e Spagna

L'Argentina rappresenta la storia del calcio. Quella di New York sarà la settima finale della Seleccion, che ha un bilancio in perfetta parità: 3 vittorie e 3 sconfitte. L'Argentina ha vinto per la prima volta nel 1978 (in casa batté dopo i supplementari l'Olanda), nel 1986 (grazie a Maradona, finale contro la Germania Ovest). Poi il tris, quattro anni fa, quando nella finale Argentina-Francia furono protagonisti Messi e il Dibu Martinez. Finali perse nel 1930, 1990 e 2014. La Spagna invece ha ottenuto un solo successo, nell'unica finale giocata, nel 2010, quando la Roja batté 1-0 l'Olanda. Solo per la seconda volta la Spagna sarà sul podio dei Mondiali.

La classifica: le squadre con più vittorie ai Mondiali

Il Brasile ha ottenuto 5 successi, tre con Pelé in campo. Due in un'epoca più moderna. Record assoluto, anche se digiuno tanto lungo. 4 vittorie per la Germania e l'Italia, che vanta anche due finali, perse entrambe con il Brasile. L'Argentina segue a 3 e potrebbe mettersi alle pari di altre due grandi storiche. Sono 2 i successi invece di Francia e Uruguay, con la Spagna invece a quota 1 che può sganciarsi rispetto all'Inghilterra.

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