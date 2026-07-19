Chi ha vinto più volte i Mondiali di calcio, l’albo d’oro e la classifica con tutti i vincitori
Spagna o Argentina. Una delle due vincerà la Coppa del Mondo 2026. La classifica all-time si modificherà, l'albo d'oro cambierà e in ogni caso in modo sostanziale. La Spagna vuole il bis, il secondo trofeo, mentre l'Argentina va per il poker, se riuscirà a vincere la finale – in programma domenica 19 luglio alle 21 – otterrà il quarto titolo della sua storia e sarebbe seconda solo al Brasile, che resta e resterà la nazionale con il maggior numero di trofei. Vincendo l'Argentina aggancerebbe l'Italia a quota 4 vittorie.
Quanti Mondiali hanno vinto Argentina e Spagna
L'Argentina rappresenta la storia del calcio. Quella di New York sarà la settima finale della Seleccion, che ha un bilancio in perfetta parità: 3 vittorie e 3 sconfitte. L'Argentina ha vinto per la prima volta nel 1978 (in casa batté dopo i supplementari l'Olanda), nel 1986 (grazie a Maradona, finale contro la Germania Ovest). Poi il tris, quattro anni fa, quando nella finale Argentina-Francia furono protagonisti Messi e il Dibu Martinez. Finali perse nel 1930, 1990 e 2014. La Spagna invece ha ottenuto un solo successo, nell'unica finale giocata, nel 2010, quando la Roja batté 1-0 l'Olanda. Solo per la seconda volta la Spagna sarà sul podio dei Mondiali.
La classifica: le squadre con più vittorie ai Mondiali
Il Brasile ha ottenuto 5 successi, tre con Pelé in campo. Due in un'epoca più moderna. Record assoluto, anche se digiuno tanto lungo. 4 vittorie per la Germania e l'Italia, che vanta anche due finali, perse entrambe con il Brasile. L'Argentina segue a 3 e potrebbe mettersi alle pari di altre due grandi storiche. Sono 2 i successi invece di Francia e Uruguay, con la Spagna invece a quota 1 che può sganciarsi rispetto all'Inghilterra.
- Brasile, 5 vittorie (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Germania, 4 vittorie (1954, 1974, 1990, 2014)
- Italia, 4 vittorie (194, 1938, 1982, 2006)
- Argentina, 3 vittorie (1978, 1986, 2022)
- Francia, 2 vittorie (1998, 2018)
- Uruguay, 2 vittorie (1930, 1950)
- Spagna, 1 vittoria (2010)
- Inghilterra, 1 vittoria (1966)